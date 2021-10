Starostka Berouna Soňa Chalupová si vzala úvodní slovo, kdy připomněla, že byla instalace laviček pro goslarské partnery překvapením. „Na tomto místě už jsou dvě lavičky, které zde byly osazené při příležitosti partnerství s městem Rijswijk. A protože se nám zdá, že toto místo je pro posezení velmi příjemné a vhodné, tak jsme se rozhodli přidat další dvě,“ uvedla starostka.

Slavnostního odhalení se poté Soňa Chlupová ujala společně se starostkou Goslaru Renate Lucksch. „Moc se nám lavičky líbí a líbí se se nám také ten nápad si jen tak posedět a popřemýšlet – třeba i o partnerství mezi našimi městy, protože 30 let je už hezká řádka let. Jsem si jistá, že lidé, kteří jej tehdy založili, by byli dnes velmi hrdí, protože já jsem velmi hrdá. Aktivně se vztahům našich měst věnuji už 25 let, a jako starostka 15 let; není tak nic hezčího vidět, jak naše vztahy sílí a rostou,“ řekla Renate Lucksch s tím, že si na partnerství nejvíce váží setkávání lidí napříč generacemi a z různých oblastí lidského působení.

Překvapení za dva měsíce čeká i na Beroun. „Během návštěvy zástupců Berouna, která proběhne v prosinci v čase vánočního adventu, máme také připravené překvapení, které bychom samozřejmě rádi udrželi v tajemství,“ dodala starostka Goslaru.

Akce se z německé strany zúčastnili ještě radní města Burkhard Siebert, vedoucí odboru kultury Marleen Mützlaff, řidič hasičského busu, který delegaci do Berouna dopravil, a zástupci třech německých politických stran.

Přítomen byl i místostarosta Berouna Dušan Tomčo. „Je fajn, že můžeme po 30 letech na přátelství s Goslarem navázat a pokračovat dále, minimálně aspoň dalších 30 let. Důležité je, aby toto přátelství nebylo jen na bázi radnic a samospráv, ale také na bázi občanů, tak jak to bylo vždy zamýšleno. To znamená například v rámci výměny sportovců či kulturních představitelů,“ řekl k výročí místostarosta.

Dále německá delegace pokračovala na návštěvu městské knihovny. V úterý se ráno konala debata se studenty a pedagogy z Gymnázia Joachima Barranda. Odpoledne se hosté vydali na okružní jízdu po městě, kde navštívili vybraná místa. Předmětem setkání byly i výměny zkušeností a informací z oblasti dopravy, školství a sportu.