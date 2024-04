„Až na druhém místě je tetínský hovězí flank steak, který bereme od místního farmáře z Velkostatku Tetín a jako třetí se nejvíce prodává špíz z vepřové panenky. Obalujeme třicetiprocentní eidam do klasického trojobalu - mouka, vejce, strouhanka. Fígl tkví v tom, že ho obalujeme v polohrubé mouce, která lépe drží, a v domácí strouhance. To je naše kouzlo. Na víkendové akce si pečeme briožky a z toho, co zbude, připravujeme právě domácí strouhanku,“ vysvětlila provozní Dvora Všerad Barbora Piskáčková.

Smažený sýr zde podávají s brambory nebo hranolkami, domácí tatarkou a salátkem za 185 korun.

Provozní Dvoru Všerad ve Všeradicích Barbora Piskáčková.Zdroj: Deník/Jana Hájíčková

Koza Roza Restaurant v Berouně nabízí převážně burgery, ale právě kvůli velké poptávce po smažáku ho před dvěma měsíci zařadili na jídelní lístek.

„Původně jsme se ho zdráhali nabízet, protože máme kuchyni zaměřenou jiným směrem, ale v létě chodily rodiny s dětmi a poptávaly ho, tak jsme se ho rozhodli na jídelní lístek zařadit. Nakonec jsme si řekli, že když suroviny budou kvalitní, tak to ničemu nevadí. Nicméně burgery zatím u nás vítězí. Očekávám, že až otevřeme zahrádku, a budou chodit rodiny s dětmi, tak se to může změnit,“ svěřila se majitelka Kozy Rozy Gabriela Nejepsová.

Podávají zde smaženou 45% goudu s brusinkami a mačkanými brambory s jarní cibulkou za 259 korun. „Používáme jen dobrou strouhanku. Buď panko strouhanku nebo pečivovou. Obalujeme dvakrát v trojobalu, aby sýr ve fritéze nevytekl. Brusinky jsme podávali na speciálním menu k hermelínu, tak jsme je zkusili nabídnout i ke goudě. Aby to bylo jiné. Samozřejmě si lze doobjednat i tatarku,“ dodala Nejepsová.

V Pivovarské restauraci Berounský medvěd se podle majitelky Hany Mayerové prodává smažený sýr až na třetím místě za kuřecím a vepřovým řízkem. „Goudu si obalujeme sami v klasickém trojobalu a připravujeme si domácí tatarku,“ prozradila Mayerová. Smažená gouda s hranolkami a tatarkou zde stojí 197 korun.

V Restauraci Železná ve stejnojmenné obci připravují jídelníček na každý den s různými pokrmy. Smažený sýr sice není v nabídce každý den, ale poměrně často. Obalují goudu a podávají ji s vařenými brambory a domácí tatarkou za 145 korun.

„Jsem vegetariánka a kolikrát v restauraci nenarazím na nic bez masa. Ale smažený sýr mají prakticky všude, takže už se pomalu stávám odborníkem na smažený sýr. Miluji, když je ve tvaru trojúhelníků, vypadá mnohem lákavěji, než když jde o čtverec. Mnohem chutnější je gouda než eidam. Ochutnala jsem obalovaný hermelín i nivu, ale zatím u mě stále vítězí gouda. Za smažák s hranolkami a tatarkou jsem ochotna zaplatit do 250 korun, pak už mi přijde předražený a ani by mi za takovou cenu nechutnal,“ uzavřela Lucie Havelková z Králova Dvora.