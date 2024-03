Nová školka se nachází v bývalých kasárnách. V pondělí a úterý se zde konal den otevřených dveří, kdy se rodiče s dětmi střídali po deseti minutách, aby si prostory prohlédli a zeptali se na to, co je zajímá.

„Máme k dispozici 24 míst pro děti ve věku od jednoho roku do čtyř let. Dítě už musí mít odbourán dopolední spánek, který zde nenabízíme. Budou dvě třídy po dvanácti dětech. Zaměstnance máme čtyři, možná jich bude pět,“ prozradila vedoucí Marie Petráková.

Školička Kamarádi od Berounky vznikla díky neziskové organizaci Sto skupin, která má po celé republice už dvacet školiček.

„Naším cílem je jich mít do konce roku 2025 celkem sto. Plánujeme další i na Berounsku, protože zájem je velký, ale zatím jsme nesehnali vhodné prostory. Zakládáme si na tom, že nemáme čtyřiadvacet dětí na jednoho učitele. Snažíme se o respektující přístup. Vyhýbáme se odměnám a trestům, spíše si s dětmi povídáme, co právě vytvářejí, z čeho mají radost a co třeba příště mohou zkusit jinak,“ vysvětlila Petráková.

Podle ní mají v Berouně velmi zkušený tým. Všechny paní učitelky mají praxi z mateřských škol. „Děti se k nám hlásí i na přechodnou dobu, takže je dobré s námi být v kontaktu, protože bude-li plno, místo se může brzy uvolnit,“ dodala vedoucí.

Školkovné stojí na měsíc pro děti do tří let 5059 korun, včetně stravy je to celkem 7659 korun, za děti od tří do čtyř let si účtují 9059 korun, včetně stravy 11 659 korun. Jídlo bude do školky dovážet firma z Brna, která vaří podle spotřebního koše.

„Což je velká výhoda, jídlo není příliš tučné, ani přesolené. Mají hygienickou normu pro děti do 3 let a od 3 do 6 let. Expandují do Prahy a budou nám vozit jídlo v noci. Dají nám ho do ledniček a my ho budeme poté ohřívat,“ vysvětlila vedoucí.

Před školkou je placené parkoviště, kde je možné na chvilku zastavit. „Také máme k dispozici garáž, kde si mohou maminky ponechat kočárky, koloběžky nebo odrážedla, když na nich děti do školky přijedou. To v našich dalších školkách není možné a rodiče si je musejí brát s sebou do práce. Zahrádka tady není, ale v okolí je spousta hřišť,“ uzavřela Petráková.

Podrobné informace najdou zájemci na webových stránkách.

