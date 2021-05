Spolek Berounská zeleň láká hmyzí predátory. Mají pomoct se mšicemi

/FOTOGALERIE/ Spolek Berounská zeleň se do úpravy Talichovy ulice před berounským gymnáziem Joachima Barranda pustil už na podzim roku 2019. Na místě vysázel alej dvaceti hlohů, které se mají čile k světu. Ty ale nyní napadá mšice. Spolek se tedy rozhodl, že do záhonů, které zde také vytvořil, naláká přirozené predátory. Ti by měli mšice zlikvidovat.

Hmyzí predátoři mají pomoct vyřešit problém se mšicemi. | Foto: Lenka Králová

Pomohli i studenti přilehlého gymnázia. „Na stromky nám zavítala mšice hlohová. Pokud se podíváte na jejich listy, uvidíte na nich červeně zbarvené skvrny, které se táhnou od žilky k žilce. Vypadají jako výseč z malého vějířku. To je následek náletu mšic, které jsou pro stromy nepříjemné jednak proto, že sají z listů šťávu, čímž je oslabují, ale mohou také přenést na strom různá virová onemocnění,“ vysvětluje koordinátorka projektu záhonů v Talichově ulici a členka spolku Lenka Králová. „Mšice během roku navštíví dva hostitele, a sice hlohy a mrkev. Jinými slovy část svého životního cyklu tráví na hlohu, pak přelétá na mrkev a poté se opět vrací na stromy,“ vysvětluje Králová. „A protože jsou v okolí zahrádky, dá se předpokládat, že takhle budou migrovat. Nějaká ta mšice stromům nevadí, ale nesmí jich být moc,“ dodává. Fatima a tamaríni. Na Statku U Merlina v Chyňavě vítají návštěvníky nová zvířata Přečíst článek › Proto se spolek rozhodl, že zkusí přilákat přirozené predátory. Těm připravil lepší podmínky a vhodnější prostředí. „Postřikem bychom zlikvidovali i užitečný hmyz. Požádali jsme proto o spolupráci i profesorku Marii Štěpničkovou z gymnázia a její studenty, kteří nám pomohli s instalací hmyzích hotelů. Je to společné dílo tatínka a studentky právě ze třídy paní Štěpničkové,“ říká Králová. Domečky pro škvory „Další novinkou jsou domečky pro škvory, které jsou zavěšené na hlozích. Jsou to květináče vyplněné slámou a suchou trávou, která je pevně přichycena ve vnitřku květináče, a ten je zavěšen vzhůru nohama a připevněn ke stromům tak, aby se ho dotýkal a škvoři mohli svůj příbytek osídlit. Domečky taktéž zhotovily děti z gymnázia. Všem moc za spolupráci děkujeme,“ doplnila Králová. OBRAZEM: Na Třešňovce se pasou ovce, které vypadají jako kozy Přečíst článek › Spolek Berounská zeleň pod heslem: „Čím víc nás bude, tím bude Beroun zelenější,“ zároveň vítá do svých řad i nové členy. Více informací, jak se ke spolku přidat či jej jinak podpořit, lze najít na jeho webových stránkách.