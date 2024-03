I přes fakt, že příběh stále rezonuje společností, vyplývají i po více než padesáti letech na povrh nové teorie a ve vzduchu visí spousta otázek.

„V první řadě pro nás bylo stěžejní najít verzi, které sami věříme, a která podle nás nejlépe vystihuje to, co se doopravdy stalo. Ale i když si člověk vše nastuduje, existují stále některé věci, které se nedozví nikdy. S Jelínkovými jsme neseděli u rodinného stolu, nebyli jsme svědky jejich běžných životních situací. Proto jsme vše konzultovali s psychology, vytvářeli si profily jednotlivých postav, snažili jsme se do nich vcítit, zjistit, co se jim mohlo honit hlavou,“ popisuje vznik seriálu scenárista Miro Šifra.

Studna, svatební fotografie.Zdroj: se souhlasem TV Nova

Případ z roku 1968 byl až nezvykle rychle policisty uzavřen. Nedávné znalecké posudky však ukázaly, že během vyšetřování docházelo k nepřesnostem a nebo změnám ve výpovědích.

Když hasiči dorazili k hořícímu domu ve Vonoklasech, objevili krev u poklopu studny a uvnitř ní i mrtvé tělo. Další mrtvola byla nalezena po uhašení požáru uvnitř domu. Utopeným ve studni byl Stanislav Jelínek, zemřelou v době pak byla jeho žena Marie. Ta ale nezemřela na následky uhoření, nýbrž utrpěla zranění hlavy tupým předmětem.

Devadesátky sériového vraha aneb jak zabíjel Ivan Roubal. Dostal doživotní trest

Příběhu rodiny Jelínkových v šesti epizodách Voyo Originál se zhostí režisérka Tereza Kopáčová, postavy ztvární David Švehlík, Johana Matoušková a Filip Červenka. Premiéra se uskuteční v příštím roce.

„Studna je Voyo Originálem druhé generace. Měli jsme více času na pátrání po kořenech tragédie. Zjistili jsme, že se týká našich dnešních životů víc, než jsme tušili. Může se stát znovu. A proto toto rodinné drama chceme vyprávět,“ řekl Michal Reitler, který je společně s Michalem Prokešem kreativním producentem projektu.

Událost popisoval i jeden z dílů seriálu 30 případů majora Zemana.