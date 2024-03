Kam o víkendu? Vyražte nasát atmosféru jara či si zařádit na rockový koncert

V malé vodní elektrárně jsou čtyři Kaplanovy turbíny, které dávají výkon 720 kW. Vodní elektrárna vyrobí elektřinu, kterou lze průměrně zásobovat přes 1000 domácností a ročně ušetří 4000 tun emisí CO2. Navíc funguje jako průtočná, takže vodu odebírá těsně nad jezem a vrací do řeky pod jezem, nemá za následek snížení průtoku vodního toku. Stavbu malé vodní elektrárny financovala a provozuje společnost RenoEnergie. Při odsouhlasení stavby malé vodní elektrárny si město Beroun ale dalo podmínku, že vznikne rybí přechod a šlajsna pro vodáky, což se také stalo. Rybí přechod o délce 130 metrů je přírodního typu a umožňuje oboustrannou migraci vodních živočichů.

„Rozdíl hladin nad jezem a pod jezem je zhruba tři metry a dva a půl metru podle průtoku. Do rybího přechodu je nahoře vtok, což znamená výstup pro ryby, a dole výtok, což značí vstup. Ryby totiž migrují nejčastěji proti proudu. V některých učebnicích pro ochránce přírody se právě tento rybí přechod přírodě blízký ukazuje jako vzor, že by to takto měly vypadat a fungovat. Pak jsou ještě přechody technické. Při svém dokončení byl také největším v rámci Středočeského kraje. Dostali jsme za něj i několik ocenění,“ pochlubil se architekt malé vodní elektrárny v Berouně Josef Kašpar.

„Mnozí se ptají, jak ryby přechod najdou. U výtoku je umístěna trubka, z níž vytéká voda a simuluje zvuk bystřiny. Podle toho se ryby orientují. Jeden čas jsme zde měli problémy s kormorány, protože se živili rybami v přechodu. Proto ho necháváme zarůst, aby je tolik nelákal. Rybáři zde pravidelně provádějí kontrolní odběry, aby zjistili, jaké ryby migrují. Mezi kameny musí být průtok metr za sekundu,“ vysvětlil Stanislav Helus ze společnosti RenoEnergie.

Bohužel ale šlajsnu první větší povodeň odnesla, byla totiž ze dřeva. „Jednáme s městem Beroun o vybudování nové šlajsny v mlýnském náhonu, tedy směrem do berounských Benátek. Technický ředitel RenoEnergie Jakub Helus je zapálen jak do elektráren, tak do vodáctví. Například v Doudlebech nechal vybudovat krátkou slalomovou trať, takže i v Berouně by rád pro vodáky novou šlajsnu,“ dodal Helus.

Se Stanislavem Helusem stoupáme po schodech ke vstupním dveřím vodní elektrárny. Když je otevře, ocitneme se na plošině, z níž vidíme čtyři turbíny. Je zde takový hluk, že není slyšet vlastního slova. Sejdeme tedy po ochozu do velína. Zde je krásný obývací pokoj, respektive pracovna, s kuchyňkou a sociálním zařízením.

„Turbíny je možné přes počítač ovládat odkudkoli, takže tu nemusí být nikdo přítomen. Přesto máme pracovníky v docházkové vzdálenosti, kdyby se stala porucha. I s ní si ale umí software poradit. Teče-li čistá voda, není nikoho potřeba, ale na podzim a v zimě, kdy je ve vodě mnoho listí nebo ledy, je potřeba vodu čistit. Dnes hrábne počítač do vody tak dvakrát za hodinu. Už se nám tady stalo že připlaval utopený kanec nebo bobr. Ale to není nic proti Lovosicím, kde k nám po Labi připlula lidská noha. Byla lodníka, který vypadl z lodě a lodní šroub mu ji usekl,“ zavzpomínal Helus, za jehož zády visí na stěně stránky kalendáře s fotografiemi ze stavby berounské vodní elektrárny, kde působil jako dozor.

„Aby turbíny jely na plný výkon, musí protékat 28 kubíků za sekundu. Dnes je to 23 kubíků a je to rozděleno rovnoměrně do všech čtyř turbín. Stálý přeliv jsou 2 centimetry, aby to vodu provzdušňovalo a zároveň ochraňovalo konstrukci před sluníčkem nebo mrazem. Jednou za měsíc s se provádí malý servis a jednou za rok velký,“ uzavřel Kašpar, který nám při odchodu ještě ukázal pamětní kámen, že rybí přechod byl spolufinancován evropským fondem.