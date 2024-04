Obyvatelé Berouna budou mít tuto sobotu 6. dubna k dispozici velkoobjemové kontejnery určené k odložení nepotřebných věcí z domácností. V neděli 7. dubna bude pro občany připraven také kontejner na nebezpečný odpad. Svoz čeká ale i Králův Dvůr a Hostomice.

Beroun zahájí o tomto víkendu hromadný sběr objemného a nebezpečného odpadu. Ten bude pro občany Berouna zdarma.

Města tyto sběry obvykle pořádají ve snaze eliminovat vznik černých skládek a nepatřičné odkládání nepotřebných věcí ke kontejnerům na komunální nebo tříděný odpad, což způsobuje nepořádek ve městě.

Velkoobjemové kontejnery budou během dne postuplně přistavěny do různých lokalit po městě. Je třeba zmínit, že do kontejneru nepatří pneumatiky, suť, eternit, elektroodpad ani nebezpečný odpad.

Přinášíme detailní přehled a zároveň upozorňujeme na změnu v Jeronýmově ulici, kde bude kontejner na objemný odpad přistaven o týden později, tedy 13. dubna.

Sběr objemného odpadu: 8:00 – 10:00 - Brdatka – u rybníka, Zdejcina, Jarov, Košťálkova – parkoviště

9:00 – 11:00 - Na Hrázi, Brožíkova u nádraží ČD, křižovatka ulic Hájka z Libočan a Barrandova Jeronýmova ulice až následující sobotu

9:00 – 9:15 - bytový dům u hlavního nádraží

11:00 – 13:00 - Jiráskova – Na Veselou, Chmelenského – Křížkovského, Kubátova

12:00 – 14:00 - Karlova – pod dálničním mostem, Sadová – u restaurace U Kropáčů, Hostim, Lištice

14:00 – 16:00 - Dukelská, Kollárova – Chmelenského, Mařákova – pod dálničním mostem

15:00 – 17:00 - Pod Studánkou – u hasičů, Karly Machové – u parkoviště

Sběr nebezpečného odpadu je pro Berouňáky připraven na následující den, na neděli 7. dubna. Do nebezpečného odpadu patří zejména ředidla, barvy, oleje, baterie a akumulátory, olejové filtry, kyseliny, obaly znečištěné nebezpečnými látkami.

Při předání odpadu je nutné předložit občanský průkaz. I v tomto případě budou kontejnery přistavěny do lokalit ve městě v určený čas.

Sběr nebezpečného odpadu: 8:00 - 8:30 - Zdejcina – u hasičárny

8:45 - 9:15 - Jarov – u kostela

9:30 - 10:00 - Zavadilka – Jeronýmova

10:15 – 10:45 - Závodí – Na Hrázi – proti zámečku

11:00 – 11:30 - Závodí – Karlova – pod dálničním mostem

11:45 - 12:15 - Hostim – prostor za mostem

Po celý rok lze využívat sběrný dvůr v areálu ve Viničné ulici, který je otevřen od pondělí do páteku od 7 hodin ráno do 5 hodin odpoledne a také v sobotu od 8 do 13 hodin.

Také město Hostomice si pro své občany přichystalo svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, a to v sobotu 20. dubna.

9.00 hod. ul. U Hřiště, Hostomice, před bývalým Výstavištěm

10.00 hod. – Lštěň – u dětského hřiště

11.00 hod. – Bezdědice – u bývalého obchodu

12.00 hod. – Radouš – na návsi u obchodu

Odpad v Králově Dvoře

Na sběr nebezpečného odpadu upozorňuje občany také Městský úřad v Králově Dvoře ve spolupráci s AVE CZ. Zde budou sběrné kontejnery připravené v úterý 16. dubna a ve čtvrtek 18. dubna.

Úterý 16. dubna

17:00 - 17:20 Nad Stadionem – u prodejny

17:30 – 17:50 Počaply – u rybníka

18:00 – 18:20 Levín – u požární nádrže

18:30 – 18:50 Popovice – pod koupalištěm Čtvrtek 18. dubna

17:00 – 17:20 Křižatky – u autobus. zastávky

17:30 – 17:50 Karlova Huť – u Karla IV.

18:00 – 18:20 Králův Dvůr – prostr. U Potoka

18:30 – 18:50 Zahořany – u bývalé prodejny

Na duben si Králův Dvůr naplánoval pro občany také velkoobjemové kontejnery na odpad rostlinného původu. Do kontejnerů je možno ukládat pouze odpad rostlinného původu, a to pod dohledem pracovníků MěÚ Králův Dvůr.

Přistavené velkoobjemové kontejnery už v tomto týdnu využili obyvatelé lokalit Karlova Huť, Levín a v ulici Fučíkova. Do dalších lokalit budou kontejnery postaveny v tomto a následujícím týdnu.