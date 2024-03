Ze zasedání zastupitelů města Beroun 26. února 2024Zdroj: Deník/Jana Hájíčková

„Táborová základna je nyní v majetku agentury, která ji již nepotřebuje. Pořádají se tam čtyři turnusy dětských táborů, jezdí tam i děti z berounského Domu dětí a mládeže. Tábor je ve velmi dobrém stavu. Máme informaci, že tábor možná bude moci změnit majitele,“ prohlásila. Ráda by, aby jej město mohlo provozovat. Připomněla, že město pravidelně pořádalo tábor pro děti z nízkopříjmových rodin, ale v současné době již není kam jezdit.

Spousta práce za hodně peněz

Nesouhlasný názor vyjádřila Hana Kašparová (Beroun sobě). Podle ní by celý projekt stál mnoho úsilí i finančních prostředků. „Byla bych spíše pro to, aby město mělo program pro děti z nízkopříjmových rodin, který byl měl celoroční působnost a zahrnoval by mimoškolní aktivity nebo i například doučování,“ řekla Kašparová.

Uvedla, že město má stipendia na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin, ale v roce 2022 a 2023 nebylo čerpáno nic. „Měli bychom se podívat na zvýšení přístupnosti těchto programů nebo podporovat jiné aktivity, které nespadají do současných dotačních titulů. Poslední tábor byl zorganizován v roce 2022. Celkové finanční náklady byly 175 000 korun, z toho 110 000 korun hradilo město Beroun. Pokud bychom celoročně provozovali táborovou základnu, měli bychom řádově vyšší náklady než doposud,“ argumentovala. Vyjádřila také názor, že by bylo lepší mít celoroční, kontinuální program, nikoli nárazově jednou v roce tábor.

Zájem dětí z nízkopříjmových rodin

„Město Beroun podporuje řadu neziskových organizací, které se činnosti s těmito dětmi věnuje. Pro děti z nízkopříjmových rodin existuje v Berouně celoroční péče. Tábor by nebyl myšlen jen pro sociálně slabé. Jezdily by tam čtyři turnusy dětí z Berouna, Hořovic, Prahy a Teplic. Tábor může být provozován od května do konce září, lze zde také provozovat finančně výhodné pobyty, např. pro seniory,“ uvedla Chalupová. Zdůraznila, že by byla jistota, že se tam dostanou i děti ze sociálně slabých rodin. Vysvětlila, že není moc možností je umístit, protože nejsou ubytovatelé, kteří by byli ochotni ubytovat skupinu těchto dětí.

Místostarosta Berouna Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci) doplnil, že město Beroun podporuje i volnočasové aktivity. „Táborová základna poskytuje širší možnost využití i např. pro základní školy. Data o cenách a podmínkách zatím nemáme, ale rád by ponechal možnost jednat,“ řekl Tomčo.

Právě ceny a výše nákladů byl i jeden z argumentů Adama Voldána (Beroun sobě). „Vymýšlíme aktivity pro tyto děti, ale nevíme výši nákladů, a přesto chceme provozovat tábor…“ podotkl. Při jednání padlo i případné řešení, kdy by tábor provozoval například Dům dětí a mládeže, ale 19/36 by vlastnilo město. Voldán i navrhl dát podnět na kraj, aby jako zřizovatel Domu dětí a mládeže provozoval tábor. „To by se tam pak děti z Berouna nemusely dostat,“ upozornila Chalupová.

Irena Mastná (Hnutí ANO) doplnila, že se jedná o souhlas se záměrem zahájit jednání. „Pro většinu z nás budou důležité podmínky, cena apod. O tom však nyní nerozhodujeme,“ uzavřela. Nakonec bylo dvanáct zastupitelů pro koupi a čtyři proti. Jeden se hlasování zdržel.