Děti z katolické mateřské školy v Berouně, která sídlí v areálu fary, navštívily v pátek dopoledne v doprovodu svých učitelek radnici, aby vykoledovaly peníze na terénní služby Charity Beroun pro seniory. Pokračují tak v Tříkrálové sbírce, která probíhá od 1. do 14. ledna po celé republice.

V Berouně zavítala Tříkrálová sbírka na radnici | Video: Hájíčková Jana

Děti zazpívaly v atriu radnice přítomným čtyři písničky, jedna byla dokonce s choreografií. Pak už zaměstnanci radnice v čele s místostarosty Michalem Mišinou a Dušanem Tomčem vkládali peníze do kasičky pro Charitu Beroun.

Zdroj: Hájíčková Jana

„Na Berounsku koleduje zhruba stovka skupinek. Mají průkazku a zaplombované kasičky. V Berouně chodí po nejvíce skauti. V obcích dáváme předem do schránek letáčky, kdy budou děti chodit. Kdo by hlídku nepotkal, může peníze vhodit do kasiček v našich benefičních obchůdcích. Jeden je v Berouně a druhý v Hořovicích. Také máme QR kód na webových stránkách, plakátech a vyšel i v Berounském deníku, přes který lze platbu provést bezhotovostně,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Charity Beroun Ludmila Hobzová.

Berounsko zasáhnou silné mrazy. Meteorologové varují před náledím

V sobotu se koná pro veřejnost ještě od 16 hodin tříkrálový koncert v kostele v Loděnicích a v neděli od 16 hodin v Kostele sv. Jakuba v Berouně.