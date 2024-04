Projekt nového berounského tunelu si slibuje revoluci v dopravě mezi Prahou a Berounem. S cílem zkrátit cestovní dobu a zvýšit kapacitu tratě, Správa železnic představuje plány na výstavbu, která by měla zásadně ovlivnit regionální i dálkovou dopravu.

Starostové se bojí zejména hluku a prachu ze stavby tunelu Praha – Beroun | Video: Hájíčková Jana

Správa železnic detailně představila projekt berounského tunelu, který by měl za jedenáct let propojit Prahu s Berounem. Z Berouna by měl být vlak na Smíchově za 13 minut.

„Stávající železniční trať podél Berounky má vyčerpanou kapacitu. Potřebujeme alternativní trasu jak pro osobní dopravu, tak pro nákladní. Berounským tunelem se nám cesta zkrátí o půl hodiny, z Berouna na Smíchov bude trvat 13 minut. Do Plzně se pak vlak dostane pod 45 minut. Projekt má také vazbu na záměry, které připravujeme směrem do Domažlic a do Německa, a pomůže dostat dopravu ze silnic na železnici,“ prohlásil Michal Froněk ze Správy železnic.

Trať berounského tunelu povede hluboko v zemi a jen na třech místech po povrchu, konkrétně v Berouně, přes Barrandovský most a v Hlubočepech. Dále bude mít tři šachty. Jednu ve Svatém Janu pod Skalou, druhou ve Slivenci a třetí v Tachlovicích, kde je naplánováno i záchranné místo.

Tunel Praha - Beroun: Starostové se obávají hluku i ztráty podzemních vod

„Jelikož bude tento tunel velmi dlouhý, musí mít kvůli požární bezpečnosti záchranné místo přibližně uprostřed trasy. Z tohoto důvodu je navržené záchranné místo Tachlovice,“ upřesnil Froněk.

Tunel bude převážně v osmdesáti metrové hloubce. „Nejlepší je, když je tunel mezi čtyřiceti a šedesáti metry hluboko, protože pak je jeho vliv na povrch minimální. Berounský tunel bude ale ještě hlouběji. Ve Slivenci v hloubce až 130 metrů. Pro představu je to tak hluboko, jako kdybyste postavili dvě petřínské rozhledny na sebe,“ podotkl Froněk. V Tachlovicích bude hloubka 95 metrů, ve Svatém Janu půjde o nejmenší hloubku, konkrétně o 30 metrů.

Ve Ve Slivenci je naplánován tzv. rozplet. „Představte si křižovatku, kdy se větve tunelu dělí na dvě,“ vysvětlil rozplet Froněk.

Stavba Berounského tunelu: V regionu vzniknou nové silnice i most

Tunel se bude razit dvěma způsoby: konvenční ražbou a tunelovacími stroji TBM, které umožňují až čtyřikrát rychlejší ražbu než konvenční metodou. Jsou rychlejší a bezpečnější. Konvenční ražba je zapotřebí v Tachlovicích a od Slivence do Hlubočep, protože se jedná o komplikovaná místa a na Barrandově hrozí riziko krasových jevů.

„Pro práci TBM strojů potřebujeme staveniště s dobrým zásobováním vody a elektřiny, k čemuž poslouží šachty. Tunely budou plně izolované, vodou nepropustné z betonových segmentů nebo dílců s gumovou membránou. Nemyslíme si, že budeme ovlivňovat hladinu podzemní vody. Ovšem doprava na staveniště bude asi to nejsložitější, co musíme vyřešit a zařídit, aby ovlivňovala dotčená města a obce co nejméně,“ řekl Froněk.

Správa železnic proto navrhla u stavenišť protihluková opatření, jako jsou protihlukové stěny nebo protihlukové valy s výškou až 4 metry. Možnými zdroji hluku pak budou transformační stanice v Hlubočepech a u Branického mostu, rozvodny a transformovny ve Slivenci a v Tachlovicích, technologický objekt ve Svatém Janu pod Skalou a trakční napájecí a transformační stanice v Berouně.

Zádrhel pro Berounský tunel. Správa železnic musí přepracovat dokumentaci

„Rádi bychom vedli silniční dopravu mimo obce. Takže v Berouně připravujeme přemostění a přeložku II/605, dále obchvat Nučic přeložkou II/101 a připojovací pruhy na staveniště ve Slivenci, abychom neblokovali dopravu,“ podotkl Froněk.

Co s vykutanou rubaninou ještě není jasné. „Máme dvě možnosti. Jedno je profilace terénu u Mezouně a Tachlovic, kdy závoz rozhrneme a zvýšíme terén třeba o pět metrů, nebo zavezeme lomy Požáry II, Vršany a Lomničku,“ uzavřel Froněk.