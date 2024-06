„Klienti se na změny začali ptát už od začátku roku, ale to se spíše informovali. Od června už chodí smlouvy měnit a navyšují si měsíční úložku. Očekáváme, že v těchto dnech bude největší nával,“ sdělil Daniel Tuček z Generali České Pojišťovny.

Podle něho si nejčastěji klienti mění měsíční úložku ze 300 korun na 500 korun a ti, kteří spořili tisícovku, si úložku navyšují na 1700 korun, aby využívali i nadále maximální státní podporu. Že by se ale na nějakého klienta v červnu nedostalo, si nemyslí. „Poboček máme v Berouně víc, celkem tři. Pracuje zde mnoho poradců, takže se zatím nestalo, že bychom nemohli klienta přijmout. Mám pod sebou nejen Beroun, ale i Kladno a bratr Beroun, Hořovice a Zdice,“ dodal Tuček.

Zvýšený zájem o penzijní připojištění zaznamenali i v Allianz pojišťovně. „Klienti chodí do kanceláře a ptají se na to. Kdo nebude od července dostávat státní podporu, tak si to hlídá a během června si přijde měsíční úložku navýšit. Klienti mohou přijít kdykoli bez objednání,“ řekla Jitka Vlasáková z Allianz pojišťovny.

close info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Pojišťovna Kooperativa v Berouně.

„Na našem produktu důchodového pojištění se nic nemění. Ale pro Českou spořitelnu sjednáváme penzijní připojištění, kde při nejmenší možné úložce 500 korun bude stát od 1. července přispívat 100 korun a při nejvyšší 1700 korun, pak stát přidá 340 korun. Už v březnu jsem navyšovala první penzijní připojištění. Samozřejmě čím se termín blíží, tím více lidí chodí,“ uvedla Alena Kubíková z pojišťovny Kooperativa.