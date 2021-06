/FOTOGALERIE/ Bodem číslo 5 veřejného zasedání zastupitelstva, které proběhlo ve středu 23. června, bylo schválení uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru ze dne 20. února 2019 a přijetí smlouvy o novém úvěru, oboje s ČSOB. Dodatek zajistil navýšení úvěrového rámce ze 160 na 190 milionů korun.

Zastupitel Adam Voldán. | Foto: město Beroun

Roční úroková sazba zůstala stejná, a sice 0,7 %. Bylo prodlouženo splácení úvěru na deset let a jeho čerpání se prodloužilo o tři roky. „Materiál jsme prostudovali a z mého pohledu v něm nevidím žádný problém. Naopak bych klidně doporučil větší úvěrový rámec, protože městu už posledních 20 let zbývá každý rok na účtu to, co má půjčeno. A za těchto podmínek, které tu jsou, bych se nebál to přijmout, a doporučujeme jej tak ke schválení,“ doplnil k dodatku zastupitel a předseda finančního výboru města Viktor Burkert (ODS). Pro hlasovalo 16 zastupitelů a tři se zdrželi. Návrh byl tímto schválen.