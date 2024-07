„Mlžná brána bude na berounském náměstí až do konce léta. Před několika lety ji vyrobila naše údržba, takže platíme jen spotřebu vody,“ uvedla tisková mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

„Pokaždé, když jdu náměstím a jsou vedra, tak se rád mlžnou bránou projdu,“ uvedl Zdeněk z Berouna. Mlžnou bránou se v pátek prošel společně se svým kamarádem z Prahy.

Beroun už má mlžnou bránu. Ulice zkrápí i kropicí vůz | Video: Deník/Jana Hájíčková

Ve velkých parnech kropí ulice i AVE Beroun. „Menší vůz má kubíkovou nádrž a na zkrápění centra vypotřebuje za den zhruba dvě. V extra vedrech jezdíme s cisternou, která pojme osm kubíků vody. S ní kropíme velký okruh: Husovo náměstí a přilehlé ulice, Třídu Míru a autobusové a vlakové nádraží,“ vysvětlil vedoucí střediska AVE Beroun Ondřej Morgenstern.

AVE Beroun každý den od čtyř hodin ráno, aby nebrzdil dopravu, nejdříve zalévá rostliny, keře a stromy. „Končíme zhruba okolo jedenácté a pak se vyráží kropit ulice. Na zalévání rostlin, keřů a stromů spotřebujeme deset kubíků vody za den, přičemž pečujeme jen o 80% flory. O zbytek se starají soukromé firmy, které si město vysoutěžilo,“ dodal Morgenstern.

„Jsem ráda, že to tady kropí, krásně to pročistí vzduch,“ svěřila se na Husově náměstí Věra z Berouna.

„Jsem z berounského sídliště a tam se nekropí nic. Vidím, že tady už kropili, určitě je to fajn. Ale mohli by zajet i k nám. Zrovna nedávno jsme s kolegyní vzpomínali, jak za komunistů kropili všechny ulice, že to bylo moc fajn,“ uvedla v ulici Palackého Eva z Berouna.