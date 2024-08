První burčák v Berouně nabízí vinotéka Víno 100 v ulici Havlíčkova. „Burčák prodáváme už od 1. srpna, jak nám to umožňuje zákon,“ řekl majitel vinotéky Jan Stošek, který má momentálně na výběr ze dvou bílých burčáků. Jeden obsahuje více cukrů a druhý více alkoholu. Jedná se odrůdu solaris, která se sklízí jako první, protože má jemnou slupku a hrozno by začalo praskat.

„Burčák se může jmenovat jen ten, který je z moravských hroznů. Pokud není z moravských hroznů, musí se jmenovat vinný zkvašený mošt. Náš je z Bořetic a litr stojí 86 korun,“ vysvětlil Stošek. Podle něho by měl mít burčák od sedmi do dvanácti procent alkoholu, ale měřit se musí každé dvě hodiny. Díky tomu, že má vinotéku klimatizovanou, tak zde burčák nekvasí rychle.

„Zákazníci mají raději sladší burčáky. Bereme je od pěti moravských vinařů, s kterými spolupracujeme. Vždy se snažíme je mít co nejčerstvější. Bereme si jen šťávu, do které přidáváme vinné kvasinky, čímž dosahujeme toho, že máme dva stupně kvašení. Čím déle burčák kvasí, tak se cukr mění na alkohol,“ dodal podnikatel, který bude později ještě nabízet burčák růžový a červený. Většinou je u něj burčák k dostání až do konce října.

Od pondělí 19. srpna začne prodávat burčák i Vinotéka V-point na Husově náměstí. „Domnívám se, že bude stát stejně jako vloni, tedy 99 korun za litr,“ sdělila prodavačka.

Vinotéka Semrád v České ulici si letos dá načas, protože začne prodávat burčák až druhý týden v září, jelikož majitel bude do té doby na dovolené.

Vinotéka Tetín – Víno Hruška začne s prodejem burčáku 29. srpna, přičemž objednávky přijímá už týden dopředu. „První závoz burčáku bude z odrůdy Irsai Oliver (7-8 dnů), následovat bude Muškát moravský a růžové Svatovavřinecké rosé, tyto dvě odrůdy se snad potkají v prodeji současně. Dále pak letošní sklizeň zakončíme tradiční bílou odrůdou Müller Thurgau a červeným Zweigeltrebe,“ uvedl majitel vinotéky.

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně nabídne burčák jen na Karlštejnském vinobraní, které se uskuteční o víkendu 28. - 29. září. „Vinice na jaře pomrzly. Zbylo zhruba deset procent úrody. A to málo, co zůstalo, bude letos jen do burčáku," řekl vedoucí Výzkumné stanice vinařské Karlštejn Zdeněk Beneš.

