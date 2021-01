Většina minulého roku se nesla ve znamení ekonomické krize způsobené opatřeními pro zmírnění šíření koronaviru, přesto jsou podle radnice finance Berouna „zdravé“ a město účetní rok zakončilo se zůstatkem 114 milionů korun na účtě. Tato částka je ale pouze účetním údajem, z které ještě nebyly uhrazeny hotové investice za uplynulý rok.

„Vypovídající hodnotu má pouze to, kolik z těchto peněz jsme schopni zapojit do rozpočtu pro tento rok. V tomto případě se jedná o částku přesahující 43 milionů korun, která nám umožní pokračovat v plánovaných investicích do rozvoje infrastruktury,“ uvedla berounská starostka Soňa Chalupová.