Zástupce do evropského parlamentu volí i v Litni. Členové komise uzavřeli sázky | Video: Jana Hájíčková

Nejen Česká republika má za sebou volební víkend a nyní známe jednadvacet nových europoslanců, kteří budou naši zemi reprezentovat. Letošní volby do Evropského parlamentu přinesly také mnohá překvapení. Jak nakonec dopadly výsledky na Berounsku?

Celorepublikové výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024:

Berounské výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024:

Zástupce do evropského parlamentu volí i v Litni. Členové komise uzavřeli sázky | Video: Jana Hájíčková

První překvapení výsledků letošních voleb byla ale zajisté vyšší volební účast než v minulých letech, a to 36,45%.

Letošní volby do europarlamentu se uskutečnily v pátek 7. a v sobotu 8. června. Na rozdíl od jiných voleb jsme se ale výsledky dozvěděli až v neděli pozdě večer, bylo totiž nutné počkat na zbytek států, až odvolí i oni.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.