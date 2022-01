Jeden z návštěvníků je například Martin Mašek z Berouna, který podotkl, že stav hřiště je přinejmenším k zamyšlení. „Chodíme si sem pravidelně zacvičit až třikrát do týdne a v poslední době to je docela hrůza. Nedají se tu ani pořádně odložit věci, aby se neušpinily. Určitě by se s tím mělo něco udělat,“ řekl.

Provozovatelem sportoviště je městská společnost Berounská sportovní, která po instalaci cvičících prvků nechala mezi asfaltovou cestou a gumovým povrchem vydláždit přechodný pás právě proto, aby se zabraňovalo ušpinění. „Našim primárním úkolem je hřiště udržovat čisté a bezpečné. Především jsme rádi, že se povedlo mezi dopadovou plochu a asfaltovou cestu umístit chodník, což pomůže hřiště udržet od možného znečistění hlínou či trávou,“ řekl tehdy v srpnu ředitel Antonín Marx.

Provozovatel je se současným stavem obeznámen a chystá kroky k nápravě. „Víme o tom, že prostor kolem workoutového hřiště není v nejlepší kondici. Bohužel musím dodat, že nejsme schopni ovlivnit chování některých sportujících, kteří si neumí vážit volně přístupných sportovních prvků v našem městě,“ uvedl k současné situaci ředitel Berounské sportovní a dodal, že řešením bude instalace plotu.

„Měl by se postavit v místech, kde je přístup z travnatých, dnes spíše bahnitých, ploch. Musíme však dbát na bezpečnost cvičících a je tedy nutná konzultace s dodavatelem sportoviště,“ uvedl Marx s tím, že v mezičase bude provozovatel s přihlédnutím na povětrnostní podmínky provádět v místě častější úklid.

Nové workoutové hřiště bylo vybráno obyvateli města jako projekt v rámci participativního rozpočtu. Stálo 600 tisíc korun.