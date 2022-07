Podle hořovických profesionálních hasičů by měli lidé být už dostatečně informováni, že k jevu dochází i v jejich okolí. Není tedy důvod k obavám a je důležité zvážit, zda je nutné volat hasiče. „Už jsou toho samozřejmě plné zpravodajství a sociální sítě. Lidé by tedy už určitě měli vědět, že by neměli panikařit, jakmile kouř ucítí. V tuto chvíli je velmi důležité se ujistit, že v okolí skutečně nehoří, než zavolají na tísňovou linku hasičů. Zápach kouře se sem samozřejmě dostal z Hřenska,“ sdělil velitel hořovických profesionálních hasičů Zdeněk Laube.