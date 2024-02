„Nejvíc nás baví tělocvik. Máme dvě tělocvičny: velkou a malou. Jsme rozdělení na holky a kluky,“ stačí mi říct mé průvodkyně cestou.

Protože je zrovna přestávka, má třídní učitelka Irena Zmatlíková čas o své 4. B. povyprávět. „Mám ve třídě 29 dětí, z toho 19 holčiček. Učím děti všechno kromě tělocviku, informatiky a na angličtinu jsou rozpůlení,“ vysvětluje Zmatlíková, která má ve třídě chlapečka s diabetes a ADHD. Toho má na starosti asistentka pedagoga Petra Tmějová. „Je s námi už od první třídy. Nejprve chodila na 20 hodin týdně a teď už na 30. Je to paráda,“ pochvaluje si Zmatlíková, která s dětmi zrovna skončila přírodovědu.

Děti byly rozdělené do skupin po šesti, jedna do pěti. „Každá skupina si vytvořila svůj projekt, co vážíme a co měříme. Hodně pracujeme ve skupinách. Hrajeme hry, celoroční máme Toulky českou minulostí, ve vlastivědě se totiž učíme o panovnících a o hradech, takže ve skupinách skládají hrady. Za body dostávají puzzle, které si vylepují,“ popisuje paní učitelka.

Teď je čeká tělocvik a tak chvíli i se čtyřmi školáky, kteří po nemoci jen sedí za čárou, sledujeme dramatické boje ve vybíjené.

Aneta s Josefínou mě ještě dovedou na hodinu informatiky. Učitel Milan Randák zrovna učí 5. A. Každé dítě má před sebou počítač a projektor ukazuje na stěně plochu učitele. „Dnes už se tu byli podívat tři rodiče. Spousta jich ale prošla kolem a nezastavila se. Den otevřených dveří je skvělý pro rodiče prvňáčků, aby se rozhodli, jestli se jim škola líbí,“ říká Randák.

Hodinu sleduje i učitelka ze základní školy v Tetíně Markéta Mrzenová. „Přála jsem si učit v malé škole, tak do Tetína dojíždím z Berouna. Moc se mi tam líbí. Bohužel nám ale před časem odešel učitel na informatiku, tak ji musím učit. Přišla jsem sem načerpat inspiraci,“ prozrazuje Mrzenová, která má sama v této škole tři své děti.

Děti si na počítačích rozpracovaly prostředí a snaží se oživit postavičky, které v něm mají. „Jak je možné, že modrá rybička je šikmo?“ ptá se dětí Randák. „Zadal jsem jí stupně,“ odpovídá správně jeden z žáků. To už výuku informatiky sleduje i další návštěva – maminka se dvěma dětmi.

Otevřená je ten den i ředitelna. „Den otevřených dveří máme po čtyřech letech, protože během covidu být nemohl. Chtěli jsme, aby se rodiče podívali nejen jak vypadá škola, ale i samotná výuka. Máme svoje metody, co se týče výuky českého jazyka nebo matematiky. Dbáme na logické myšlení, což je bonus do budoucna. Nebo čtení na prvním stupni. Děti jsou schopné si přes Vánoce přečíst knížku,“ vypráví zaníceně ředitel Ivan Souček s tím, že před rodiči neschovávají ani školní jídelnu. Stačí jen zaplatit stravenku.

V jídelně by rodiče marně hledali pověstné UHO (univerzální hnědá omáčka), na jídelním lístku je zeleninová polévka s zeleninová polévka s ovesnými vločkami a na výběr je ze tří hlavních chodů: kuřecí nudličky na zázvoru s dušenou rýží, zapečený květák s uzeným masem a vařenými bramborami nebo těstoviny s brokolicovou omáčkou a sýrem. Je možné si koupit i malou pizzu, bagetu nebo jogurt.

Den otevřených dveří kromě redakce Deníku navštívily i čtyři desítky rodičů. Každý z nich pak vedení školy mohl zanechat hodnocení.

Školu navštěvuje v letošním roce 730 dětí a mají zde 27 tříd. Žáci školy jsou úspěšní především v matematických olympiádách, ale i při sportovních výzvách. Naposledy se kvalifikovali na mistrovství světa Česko vesluje ve veslování na trenažéru.

