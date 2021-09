Rodiče s dětmi, které letos nastoupily do tří prvních tříd, se sešli venku na dvoře školy. Jako první si s úderem 8. hodiny vzala slovo ředitelka školy Eva Drbalová. „Dobrý den, milé děti, rodiče, prarodiče a kamarádi, srdečně vás všechny vítám v novém školním roce. Upřímně doufám, protože všichni víte, že jste si školek moc neužili, že tady letos společně vydržíme celý školní rok. Ve škole vás moc vítám a věřím, že se vám tady bude moc líbit, že sem budete chodit rádi a že si čas tady užije,“ zahájila první den letošního školního roku ředitelka.

Nové první třídy povedou učitelky Jana Rýdlová, Iveta Jonášová a Iveta Tomášková. Eva Drbalová, která je ředitelkou školy druhým rokem, ujistila rodiče, že se mohou kdykoliv s jakýmkoliv přáním na ni nebo na třídní učitelky obrátit.

Přítomen byl i místostarosta Berouna Michal Mišina, který na Wagnerku chodil jako kluk. „Přeji všem hezký den, ahoj děti. Těší mě, že se zde takto můžeme potkat. Do této školy jsem chodil už od první třídy a strašně moc se mi tu líbilo. Vystudoval jsem tu i gymnázium, které tu už není. Na roky, co jsem zde strávil, hrozně rád vzpomínám a věřím, že až za devět let školu budete opouštět, budete mít na ni a nové kamarády stejné vzpomínky,“ uvedl místostarosta.

Nový školní rok byl zahájen během stále trvající pandemie koronaviru. V prvních deseti dnech se děti musí testovat. „Situace už je zaběhlá. Tak nějak už jsme si na to zvykli. Pro nás je nejdůležitější, že děti mohly nastoupit. Pro prvňáky je extrémně důležité, aby se dostali do kolektivu a především první rok prožili s kamarády ve škole. Dělat to s nimi z domova by určitě nedávalo moc smysl,“ uvedl tatínek čerstvé prvňačky Jiří Filip z Berouna.

Ředitelka věří, že se škola zavírat nebude. „Jsem ráda, že se nám přes prázdniny povedly realizovat nutné opravy a vylepšení. A o to víc mě těší, že tu děti mohou být, protože je bez nich ve škole smutno. Vzhledem k tomu, že byli všichni v mém okolí během léta zodpovědní, tak věřím, že to screeningové testování vyjde dobře a dostaneme se na čísla, která nám umožní pokračovat dál ve školní docházce. A doufám i v to, že se sundají roušky a letošní školní rok bude probíhat co nejnormálněji – se všemi možnými projektovými dny či exkurzemi. Moc si přeji, aby si to děti užily,“ dodala k novému školnímu roku ředitelka.

Předání petice

Než byli prvňáčci přivítáni a odebrali se do svých tříd, matka dítěte, které Základní školu Wagnerova také navštěvuje, Martina Vokurková Chocová, předala ředitelce petici za právo dětí chodit bezpodmínečně do školy. K protestu se podle jejích slov dosud přidalo dohromady přes 130 lidí. „Vzhledem k tomu, že děti jdou teď do školy, trváme na tom, aby studovaly bez podmínek. Aby nebyly testované, navíc ty testy, co vám teď přišly, nejsou ani certifikované. Takže my s tím nesouhlasíme a trváme na tom, aby děti měly právo chodit do školy, jak mají dle zákona,“ řekla Martina Vokurková Chocová při předání petice.

Ta navíc ředitelku Evu Drbalovou upozornila, že porušuje zákon a mohla by čelit i vězení. „Dopouštíte se přisvojení si pravomoci úřadu, zneužití pravomoci a apartheidu a diskriminace skupiny lidí. A ráda bych vás upozornila, že člověk, který porušuje tento paragraf, může být potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let,“ dodala Chocová s tím, že za vládní nařízení, podle kterých se musí škola řídit, odpovídá ředitel. „Vy pak budete zodpovědná, ne ministerstvo, které vám nějaké nařízení dává, protože zákony jsou nad jakékoliv nařízení a vyhlášky,“ doplnila Chocová.

Eva Drbalová slíbila, že se k předané petici a její argumentaci vyjádří co nejdříve, obě dámy si podaly ruce a ředitelka šla na venkovní hřiště přivítat rodiče a prvňáčky v novém školním roce.