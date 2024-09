„Samosprávy pod hlavičkou Svazu měst a obcí se při vyjednávání s vládou snaží poukázat na to, že systém není spravedlivý, je velmi drahý a bude mít nepříznivý dopad na obecní rozpočty,“ uvedla starostka Berouna Soňa Chalupová.

Beroun dostal jako odměnu za tříděný odpad loni od firmy EKO-KOM šest milionů korun. Podstatná část těchto peněz je za vytříděné PET lahve, které jsou nejcennější částí recyklovatelné odpadu. „Pokud nebudeme mít vytříděné lahve v našich kontejnerech, zbude nám v nich pouze neprodejné PVC a jiný odpad. Ten od nás EKO-KOM dříve odebíral za výhodných podmínek, ale teď to budou neprodejné zbytky. Tyto peníze budou městu v rozpočtu citelně chybět,“ upozornila Chalupová.

Podle ní přechod k zálohování pocítí také státní rozpočet a v neposlední řadě i sami občané. „Pokud bychom se měli do tohoto systému pustit, tak jen rozjetí si vyžádá 5,2 miliard korun a na každoroční běh se počítá s 1,2 až 2 miliardami korun. Systém bude nepraktický v porovnání s tím, jak třídíme teď. Lidé mají kontejnery na tříděný odpad v docházkové vzdálenosti do 150 metrů a po zavedení systému bude nutno nepoškozené obaly nosit zpátky do prodejen, kde jsme je koupili,“ dodala Chalupová.

Obaly budou muset být nepoškozené, aby je stroj identifikoval a odebral. Jakékoli poškození bude znamenat, že obal nikdo neodebere a lidé je budou muset nosit do kontejnerů na tříděný odpad.

Berounská radnice odmítá zálohování PET lahví. Přijde o peníze | Video: Deník/Jana Hájíčková

„Paradoxně kdo na tom nejvíce vydělá, bude provozovatel systému zálohování. Na každou láhev nebo plechovku bude 85 % vybraných záloh dostávat jako odměnu provozovatel systému a pouze 15% je určeno pro obce, a to jen dočasně. Ti, kdo budou provozovat systém, budou mít jednak výhodu, že budou majiteli nejhodnotnějšího recyklovatelné odpadu, tedy PET lahví, a ještě budou dostávat odměny z vybraných záloh. To je naprosto jasná nedovolená podpora jednoho segmentu trhu. To by neměl stát dovolit,“ sdělila Chalupová.

Podle ní se Berouňáci během více než dvaceti let naučili velmi dobře třídit odpad a patří mezi nejlepší v zemi. Dlouho budovaný odpadový systém by však s nástupem zálohování utrpěl vážnou trhlinu. „Nemůžeme měnit podmínky, jak se to bude někomu hodit. Každých dva, pět, deset let. Když teď něco děláme, máme v tom úspěch a měli bychom to všechno zahodit?“ uzavřela Chalupová.