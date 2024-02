Beru za kliku a vcházím přes dvoje dveře do krásného reprezentativního sálu, kde do krbu přikládá dřevo jeho majitelka Ivana Leidlová. Právě ona má rekonstrukci Čechovny na svědomí. A nejen této budovy. Usedáme k obrovskému stolu a zámecká paní začíná své vyprávění.

„S manželem jsme koupili zdevastovaný zámecký areál v roce 2007 jako investici. Tehdy jsem byla na mateřské dovolené a myslela si, že se vrátím k bankovnictví. Jenže jsme začali pátrat po historii zámku, abychom budovy vrátili do původního stavu. A vypátrali jsme syna sopranistky Jarmily Novotné, která zde žila. George Daubek bydlí v New Yorku a pozval nás na kávu. Tak jsme koupili letenky a v roce 2011 letěli za ním,“ vyprávěla mi Ivana. Zámek totiž po restitucích George Daubek prodal, ale noví majitelé jej pak prodali dál. Manželé si s Georgem tehdy zcela nečekaně povídali zhruba osm hodin.

Ivana Leidlová: Důležité je, aby si člověk našel něco, co chce podpořit

„Vyprávěl nám, že neměl s maminkou dobré vztahy, protože prakticky nebyla doma a vychovávala ho chůva. Ve sklepě měl padesát krabic pozůstalosti po Jarmile Novotné a nikdy se do nich nepodíval. Nicméně toužil zámek opět navštívit. Následně jsme mu dali narozeninový dárek, v němž jsme ho do roka a do dne do Litně pozvali,“ usmála se Leidlová. Jak řekla, tak splnila.

Nachystala víkendové setkání pro celou jeho rodinu s názvem Festival Jarmily Novotné. Do zámku nechala nainstalovat plakáty a informativní tabule, všechno nasvítila. Pozvala i lidi z vesnice a připravila kulturní program. Vystoupila kapela Musica Florea, ale i Georgova dcera, která je hudebnice a hraje na barokní housle. V parku nachystala program pro děti.

Zde koncertovala Česká filharmonieZdroj: Deník/Jana Hájíčková„Tehdy jsem si nemyslela, že se to někdy bude opakovat. Ale následně mi poslali dopisy tehdejší šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek a operní pěvec Peter Dvorský, že Jarmilu Novotnou znali a rádi by mě podpořili při dalším festivalu.

Potěšilo je, že konečně někdo pro Jarmilu Novotnou něco uspořádal. A Česká televize o tom natočila dokument.

V roce 2012 jsem tedy založila neziskovou organizaci Zámek Liteň a rozhodla se věnovat odkazu operní pěvkyně Jarmily Novotné a rodu Daubků, pokračovat v pořádání festivalů, ale i obnově celého areálu. K bankovnictví jsem se už nevrátila,“ prozradila Ivana, která se pustila i do postupné rekonstrukce jednotlivých objektů.

Začala s Čechovnou, kde Jarmila Novotná žila s manželem Jiřím Doubkem. Ten dostal budovu jako dar od rodičů, kteří bydleli na zámku. V roce 1939 se ale Jarmile v noci na koncertním turné zdálo, že je všechno zničené a hoří, a proto zabalila děti, Jiřího a Jarmilu, manžela a odjeli jednou z posledních lodí před druhou světovou válkou z tohoto turné z Hamburgu přímo do New Yorku. Jen se dvěma kufry. V Evropě už byla známá a italský dirigent Arturo Toscanini jí domluvil angažmá v Metropolitní opeře v New Yorku, kde pak ztvárňovala titulní role 16 let.

„Řekl tehdejšímu řediteli Benu Johnosnovi, že jestli jí okamžitě nedají kontrakt, tak už tam nebude nikdy dirigovat,“ smála se Ivana. Byla hvězdou první velikosti, chodila na večeře s vědcem Albertem Einsteinem nebo hercem Clarkem Gablem, navštěvovala Bílý dům. V Americe ji jmenovali jednou ze sta nejvýznamnější žen 20. století.

Během druhé světové války zemřela na zámku maminka Jiřího Daubka. Po válce se rodina chtěla do Litně vrátit. Jiří přijel sám a zámek připravil na návrat. V roce 1947 v létě rodina přijela a přivezla s sebou obrazy, nábytek, knížky a další osobní věci. „Strávili na zámku léto a ještě se na rok vrátili do Ameriky, aby Jarmila ukončila poslední sezónu v opeře a děti dochodily školu. Jenže přišel únor 1948 a komunisté rodině Daubků všechno zabavili.Když si přijel Jiří v dubnu 1948 na zámek pro své věci, tak mu lidé s puškami oznámili, že už je to všechno jejich a nic si neodnese,“ popisovala Leidlová.

Důležité je zmínit, proč chtěla rodina zpět do Evropy. Jarmila představila svého muže řediteli IBM, který mu dal ve firmě místo. Jiří se vypracoval z řadového zaměstnance na zakladatele IBM v Evropě. Proto doufal, že se v roce 1947 vrátí, což se nestalo. Následně zakládal IBM v Asii a severní Africe. V roce 1956 se odstěhovali do Vídně, odkud obchody centrálně vedl. Jarmila ukončila kariéru v Americe a následovala svého muže. Chtěla mu oplatit, že on následoval ji v roce 1939. V roce 1981 ale Jiří zemřel, a tak se Jarmila vrátila za dětmi do New Yorku, kde v roce 1994 zemřela.

Ještě ale zpět do historie k Litni. V roce 1956 proběhly svozy. Komunisté sepsali veškeré vybavení a rozvezli po zámcích, které se ukazovaly veřejnosti. Něco skončilo na zámku Sychrov, něco v Hořovicích a také v depozitáři v Kutné Hoře apod. Na zámku v Litni bylo učiliště s internátem pro zvláštní školu a v dalších budovách velkostatek. V roce 1989 si ale George Daubek požádal o navrácení a areál prodal.

Nicméně Jiří a Jarmila jsou pohřbeni v rodinné hrobce Daubků v Litni. „Nachází se v lesíku vedle silnice na Svinaře. Není v areálu zámku,“ podotkla Leidlová, která oslovila spisovatele Pavla Kosatíka, zda by o sopranistce nesepsal biografii. Jezdil tedy rok a půl po světě a sbíral o slavné sopranistce informace, aby mohla vyjít kniha Baronka v opeře. „Zjistil například, že vláda se tehdy zajímala o to, jestli její učitelka hudby je dostatečně kvalitní. Byla vývozním artiklem,“ dodala.

Během deseti let Ivana Leidlová dále pokračovala v pořádání festivalu. Jak slíbil dirigent Bělohlávek, vystoupila v roce 2014 v Litni Pražská komorní filharmonie. Na dvoře zazpívali Adam Plachetka, Martina Janková, Štefan Margita a Dagmar Pecková a vyjádřili tak poctu Jarmile Novotné. Ivana uspořádala velký koncert v Rudolfinu, který moderoval Marek Eben. A nejen to. Přivezla i výstavu kostýmů Jarmily Novotné do Obecního domu v Praze, protože se dozvěděla, že v Metropolitní opeře stále uchovávají v archivu její originální kostýmy. Některé z nich navrhla i česká návrhářka Hana Podolská.

„Na jednu akci se začaly nabalovat další. Dagmar Pecková si přála v Litni pořádat pěvecké kursy. Takže letos už bude jedenáctý ročník. Jezdí sem i významní lektoři ze světa,“ doplnila Ivana. Pro všechny návštěvníky ale potřebovala zázemí, a proto se pustila do rekonstrukce Čechovny, kterou nás provedla. Vzniklo tam osm dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením, kuchyně, koncertní i přednáškový sál. Z koncertního sálu vycházím na vyvýšenou terasu s výhledem do parku. „Před pěti lety se nám terasa začala sesouvat, tak jsme museli všeho nechat a opravit ji,“ podotkla Leidlová.

Zámecký park s jezírkemZdroj: Deník/Jana HájíčkováA už mířím do zámeckého francouzského parku, jehož úpravy se prováděly zároveň s rekonstrukcí Čechovny. „Jsou tady 120 let staré stromy, které byly i prvního druhu v Česku. Mají obrovské kmeny. Stromy se prořezávaly, svazovaly, aby nepraskly, a také kácely, aby nepopadaly.

Opravili jsme cestičky a jezírko. A také neustále vysazujeme stromy nové, které nám vždy zasadí nějaký umělec. Tento třeba zasadil John Malkovich,“ ukazovala Ivana.

Další stromy zasadili třeba již zmiňovaný Jiří Bělohlávek, Jiří Suchý, Karel Schwarzenberg nebo Andrea Bocelli. Procházím kolem grotty, což je umělá jeskyně. V 19. století velmi populární. Před ní se konají koncerty základních uměleckých škol.

A už vcházím za Ivanou Leidlovou do poničené sala terreny. Zdi jsou popsané od žáků tehdejšího učiliště. „Tuto barokní stavbu bychom chtěli opravit letos. Daubkovi sem prý chodili na čaj,“ usmívala se Ivana a ukazovala mi částečně dochované obrazy lilií z kamínků na zemi.

A mířím k opravené oranžerii. „Naší snahou je zachránit všechny památkové objekty. Naposledy jsme nechali opravit firmou Dekorum tuto oranžerii, kde teď probíhají výstavy, koncerty nebo kursy. Rekonstrukce vyšla na pět a půl milionu korun a zkolaudována byla na jaře loňského roku. Památkáři ji ocenili a dali do sborníku jako příklad pro ostatní. Proto jsme tu měli skupinu třiceti památkářů, kteří se na ni přijeli podívat,“ prozradila Leidlová. Kdysi vyzvala obyvatele Litně, jestli nemají nějaké historické fotografie s Jarmilou Novotnou. A právě na jedné z nich je vidět oranžerie, jak se v ní pěstovaly citrusy a další teplomilné rostliny.

Zdroj: Hájíčková Jana

„Na léto je vyndávali ven, ale zimu přečkávaly rostliny v oranžerii. Nicméně citrusy sem vrátit nehodláme. Vloni jsme zde poprvé uspořádali Výtvarný víkend očima Josefa Mánese, kde účastníci kursu malovali na místech, kde kdysi tvořil tento významný český malíř. Patřil totiž k přátelům Daubkových a v Litni tvořil stejně jako další umělci Národního divadla, jehož byli Daubkové jedni z významných zakladatelů. Jarmile dal Josef Mánes jako svatební dar obraz Josefína, který ale byl znárodněn. Nyní je v Národní galerii,“ upozornila Leidlová.

Obcházíme zámek podél stromové aleje, jež vznikla za podpory Nadace Tipsport. Oprava zámku bude velice nákladná a podle slov Leidlové je naplánována až jako poslední. Zatím bylo nutné na zámku opravit střechu a zafixovat stropy, aby se nepropadly. Vcházíme dovnitř a vidíme necitlivé zásahy, kdy komunisté nechali na historickou cihlovou dlažbu položit jinou, emailové krycí nátěry na stěnách apod.

Výmalba stropu od Quida Mánese se zářivkouZdroj: Deník/Jana Hájíčková„V přízemí byly pracovny a kuchyně, v prvním podlaží Daubkovi bydleli. Na stropech se dochovaly malby od Quida Mánese, ale komunisté na ni umístili zářivku. Naprostá neúcta,“ kroutila hlavou Ivana.

Procházíme kolem propadlého stropu, který drží dřevěná výztuž. V následující místnosti je obrovský prosklený rám, kde visel návrh opony do Národního divadla. Namaloval ji František Ženíšek. A právě opona podle tohoto návrhu shořela při požáru v roce 1881. V devadesátých letech ale vítězný návrh z Litně někdo ukradl. Zvedl rám a neodborně plátno vyřízl. Dodnes nebylo objeveno. Ivana mi ještě vyprávěla příběh o dalším ukradeném exponátu – zámeckých hodinách.

„Hledala jsem firmu, která by zhotovila nové. Oslovila jsem Hainz, protože spravují hodiny na pražském orloji. Jaká byla náhoda, že na táhlech, která tam po ukradených hodinách zbyla, zůstalo vyraženo Hainz. Takže stejná firma zhotovila prakticky stejné. Na vnitřní stranu do dvora vyrazili tehdy rok 1902, kdy byly hodiny instalovány, a na druhou vnější stranu jsme již my nechali vyrazit rok 2013, kdy jsme nechali vyrobit hodiny nové. Jsou řízené elektronicky a odbíjejí v půl a v celou," vysvětlila Leidlová.

Před zámkem stojí betonové garáže, které byly postaveny v osmdesátých letech. Čeká je demolice. Kazí výhled na zámek. Naproti zámku se nacházejí ještě technické budovy, které jsou také významné, bývalý pivovar a kovárna. Ty plánují Leidlovi také v budoucnu zrekonstruovat.

Zdroj: Hájíčková Jana

Ivana Leidlová mě ještě pozvala na akce, které chystají letos. Celý ročník je věnován připomínce 30 let od úmrtí Jarmily Novotné (9. 2. 1994). V dubnu to budou Liteňské hornové dny, kdy hráči na lesní roh České filharmonie pozvou mladé studenty a hráče na tento hudební nástroj.

V květnu si v Litni připomenou třicet let od úmrtí Jarmily Novotné a otevřou její hrobku. 25. května proběhne slavnostní koncert ve stodole a o den později akce ZUŠ open, kdy zhruba 15 škol ze Středočeského kraje, Prahy, ale i Západočeského kraje, zde pořádají svůj happening. V létě se zopakují pěvecké kursy, 7. září se uskuteční koncert scénické provedení oper Figarova svatba a Don Giovanni a na podzim snad proběhne výtvarný víkend. Na závěr roku chystají i adventní koncerty.