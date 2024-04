V Berouně začnou zápisy do prvních tříd, nyní podle nové spádovosti

V berounských základní školách zřízených městem odstartují v pátek zápisy dětí do prvních tříd podle nové spádovosti, což znamená, že Beroun byl nově rozdělen podle ulic a jejich obyvatelům připadá nejbližší škola. Zápisy do prvních ročníků se týkají dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 včetně dětí s odloženou školní docházkou.

V berounských základních školách odstartují v pátek zápisy dětí do prvních tříd | Video: Hájíčková Jana

Zastupitelstvo města Beroun na svém posledním zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených městem Beroun. Dle této vyhlášky se bude postupovat již při zápisech do základních škol na školní rok 2024/25, které se uskuteční 5. dubna od 14 do 17 hodin a 6. dubna od 9 do 11 hodin v jednotlivých základních školách. „Předložená úprava spádových obvodů základních škol zřizovaných městem navazuje na postupné dokončování výstaveb na území města. I nadále bude monitorováno věkové rozložení obyvatelstva v jednotlivých spádových oblastech a následně bude aktuálně vyhláška upravována. Úprava spádovosti je proto, aby naplněnost kapacit tříd byla podobná na všech školách. Díky tomu vychází průměrná kapacita tříd ve školách na 24 žáků,“ prohlásil na zasedání místostarosta Berouna Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci), který má oblast školství na starosti. Zdroj: Hájíčková Jana Někteří rodiče se mohou obávat, že první dítě už navštěvuje jinou školu, kam nyní patří, ale přejí si, aby mladší sourozenec chodil na stejnou. „Ředitelé škol přistupují citlivě k jednáním s rodiči a vycházejí jim vstříc ohledně umístění dalších sourozenců,“ ubezpečil Tomčo. Vyhláškou došlo k následující změně spádových oblastí jednotlivých základních škol: Spádová oblast Jungmannovy základní školy Beroun je rozšířena o část spádové oblasti 2. základní školy a mateřské školy Beroun, a to od ulice Obchodní, Zahořanská, Heroutova a K Dědu směrem k ulici Za Městskou horou a Pod Studánkou. Ulice Kollárová zůstává ve spádové oblasti 2. základní školy a mateřské školy Beroun. Spádovost v Berouně.Zdroj: Město Beroun Část spádové oblasti Základní školy Beroun, Wagnerovo nám. 458 a území městské části Beroun - Závodí (od ulice Slavašovská směrem k řece Berounce) a část spádové oblasti Jungmannovy základní školy Beroun na území městské části Beroun - Centrum (část ulice Havlíčkova, ulice Na Příkopě, Na Ostrově, Na Parkáně, Hradební, Pivovarská a Na Klášteře) je přesunuta do spádové oblasti Základní školy Beroun – Závodí. Čím jsou střední školy na Berounsku výjimečné? Zjistili jsme, na co lákají žáky Zápis do mateřských škol se uskuteční elektronicky od 1. do 12. května a pak 13. a 14. května od 14 do 17 hodin přímo ve školkách. I ty se řídí podle spádovosti určené vyhláškou z roku 2020.

