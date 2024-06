Natálie Tvrdíková dnes 06:30

Pražská integrovaná doprava (PID) chystá velké novinky u všech autobusových a trolejbusových zastávek v Praze a středních Čechách. Změny se tudíž nevyhnou ani Berounsku. A jaké to budou? Všechny zastávky budou již za pár dní na znamení. Co vše změna přinesene a na co by si cestující měli od příštího měsíce dát pozor?