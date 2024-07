Na výlet zavzpomínaly i děti 1. a 2. oddělení, které vytvořily několik výtvarných obrázků, především Hurvínka. A tak jsme dlouho přemýšleli, jak udělat radost Spejblovi a Hurvínkovi s našimi obrázky. Nakonec vzešel nápad, že obrázky pošleme do Plzně a tam si s nimi třeba poradí.

Náš nápad nenechal na sebe dlouho čekat a obrázky byly odeslány na Infocentrum Plzeň, kde nám přislíbili, že náš nápad budou respektovat a vytvoří z nich na nástěnkách malou výstavku. A tak budeme čekat na další zprávy z Plzně.

Se Spejblem i Hurvínkem dál pokračovalo 2. oddělení Veverušáci. Musíme říci, že by pokračování nebylo, kdyby nebylo naší hodné spolužačky Aničky Burešová, která z domova přinesla loutky Spejbla, Hurvínka a Máničky. A my jsme již věděli, co bude následovat.

Vlastní fantazií nám tříčlenné skupinky vymyslely své vlastní příběhy o Spejblovi, Hurvínkovi a Máničce. Všichni jsme do činnosti a sehrání povídky či pohádky dali všechno. Je vidět, že naše postavy jsou stále živé. Téměř celé odpoledne jsme strávili s těmito postavami a ani se nám nechtělo končit. Tak snad se nám to podaří ještě někdy. Bylo to super!