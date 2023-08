/FOTOGALERIE/ Maminka s dcerou se v úterý 22. srpna vydaly z Prahy na návštěvu Berouna. Neplánovaly ale, že u Plzeňské brány najdou poraněného netopýra. Létající savec se zřejmě v právě probíhající migrační vlně ztratil a narazil do nějaké překážky. Podle ochranářů bude v pořádku.

Otřeseného netopýra do muzea přinesly matka s dcerou, které byly na návštěvě Berouna. | Foto: se svolením Muzea Českého Krasu Beroun

Bezvládné zvíře se návštěvnice královského města rozhodly odnést do nedalekého Muzea Českého krasu zjistit, zda zvířeti lze nějak pomoct. „Shodou náhod u nás pravidelně pořádáme program věnovaný netopýrům, který vede Dagmar Zieglerové z České společnosti pro ochranu netopýrů Nyctalus. Díky osvětě jsme hned věděli, co máme dělat a kontaktovali jsme záchrannou stanici v Rokycanech. Asi za dvě hodiny si pro netopýra přijeli,“ přiblížil Vlastimil Kerl z oddělení propagace muzea.

Přepadení na berounském nádraží. Řidič přišel nad ránem o všechny věci

Zvíře na snímcích, které muzeum umístilo na svůj facebookový účet, vypadá poměrně pomláceně a že má poraněné křídlo. Nicméně podle Pavla Moulise z rokycanské záchranné stanice naštěstí se létavec nějak moc nezranil. „Jde o netopýra hvízdavého. Po přijetí jsme zjistili, že mu nic vážnějšího nebylo. Chvilku si u nás pobude, pak jej zase vypustíme,“ uvedl pro Deník ochranář.

Migrační vlna netopýrů

Jak dále vysvětlil, konec prázdnin je hlavním obdobím netopýřích záletů, které budou trvat až do půlky září. Ve vybraných lokalitách se každoročně opakují doslova invaze často velmi početných skupin. „Červenec a srpen jsou měsíce pro vyvádění mláďat a od poloviny tohoto měsíce začínají migrovat do svých zimovišť v různých štolách a jeskyních, kterých je na Berounsku pro svůj krajinný ráz bezpočet,“ vysvětlil Moulis.

Jak zabezpečit okno

S velkou pravděpodobností to byl i osud netopýra nalezeného u berounské horní brány, který tam mohl takto skončit po vletu do uzavřených prostor, když na své cestě zabloudil. Podle Pavla Moulise je dobrou prevencí na okna bytu či domu umístit síť. „Nebo alespoň zatáhnout záclonu, aby netopýři zaregistrovali překážku a nemohli tak do budovy či místnosti vlétnout. Může se stát, že se lidé pak leknou – přeci jen jde o živočicha opředeného hrůznou mystikou. Pak může lehce dojít k jeho zranění,“ dodává ochranář.

Pamětník: Od vyhazovu ze strany by mě prý nezachránilo ani líbání s Brežněvem

Pokud už k něčemu takovému dojde, je dle jeho slov nejlepší zachovat klid a ideálně zavolat na pomoc přímo ochranáře. „Pracovníci záchranných stanic pomůžou nejen radou, ale na místa i vyjíždějí, pokud je potřeba. Netopýry odchytnou, případně ošetří, je-li to nutné, a vypustí zpět do přírody,“ přiblížil Pavel Moulis s tím, že berounský region spadá právě pod Záchrannou stanici Rokycany.

Více informací lze získat na webu Českého svazu ochránců zvířat, anebo také na zážitkovém programu Odpoledne s netopýrem, který se bude shodou náhod konat v Muzeu Českého krasu ve středu 30. srpna od 14 hodin a poté ještě od půl čtvrté.