Právě zde budou od září otevírat novou sportovní třídu pro šestnáct žáků, kterou zaštiťuje Radko Gudas. „Ještě se musí na dva roky vrátit do Ameriky, ale pak jsme domluveni, že nám zde pomůže s tréninky. Už teď ale domluvil trenéry z Kladna. Navíc má čtyři děti, tak doufáme, že budou chodit k nám,“ usmívala se Tenkrátová. Ve sportovní třídě budou děti rozděleni do čtyř skupin a budou se věnovat hokeji, atletice, tenisu a softbalu.

„Plánujeme pro ně tři dopolední bloky, kdy se budou věnovat danému sportu. Tedy od osmi do deseti hodin ráno třikrát v týdnu bude hrát jedna skupina hokej na stadionu, další budou trénovat atletiku, softball a tenis. A středeční trénink bude společný, tedy atletická příprava,“ upřesnila učitelka.

Nicméně zde nevezmou každé dítě, které se přihlásí. V srpnu proběhnou talentové zkoušky. Na škole bude působit i fyzioterapeut, výživový poradce a psycholog. „Všichni budou děti průběžně sledovat, aby se nic nepodcenilo. Psycholog bude samozřejmě pro všechny žáky,“ dodala učitelka.

Základní škola Baltimore je nyní v pronajatých prostorách, ale už brzy bude mít vlastní kampus s velkým sportovním zázemím u křižovatky ulic Na Ratince a Husova v Berouně. „Měl by být dokončen v příštím roce v květnu a přesune se tam mateřská a základní škola Baltimore od první do deváté třídy. Mělo by se tam začít vyučovat od září roku 2025,“ upozornila Tenkrátová.

Soukromá škola Baltimore otevírá sportovní třídu, kde bude trenérem Radko Gudas | Video: Jana Hájíčková

V pronajaté budově u nádraží je od června základní škola od první do sedmé třídy. V každé třídě je šestnáct žáků kromě šesté a sedmé, které nejsou plné. Školné zde stojí 12 000 korun na měsíc bez družiny, u sportovní třídy se bude platit o 2500 korun víc.

„Také máme na výběr 28 kroužků. Jsou mezi nimi například pohybové hry se základy atletiky, míčové hry, japonština, angličtina, zpívání, hra na piano a mnoho dalších,“ vypočítala učitelka.

V nové budově je i jídelna, kam se jídlo dováží. „V kampusu už ale bude kuchyň, kde se bude vařit. Primárně se tam přesune základní škola a školka, v pronajatých prostorách u nádraží pak bude gymnázium,“ vysvětlila učitelka. Největší chloubou kampusu ale bude víceúčelové sportoviště se sportovní halou, lezeckou stěnou, tělocvičnou a dvou set metrovým oválem uvnitř. Počítají zde, že se bude ve večerních hodinách pronajímat veřejnosti.

V mateřské škole, která je zatím na Křižatkách, je celkem dvacet dětí a pečují o ně čtyři učitelky. „Jsou sice v jedné místnosti, ale program mají rozdělený podle věku. Předškolní už se připravují na výuku,“ dodala Tenkrátová.

Přestože Tipsport staví v Berouně další soukromou školu, zde se konkurence nebojí. „Jsme přesvědčeni, že je to fajn. Alespoň nás to motivuje někam se posouvat a vymýšlet novinky. Beru to pozitivně. A doufám, že spolu budeme dobře vycházet,“ přeje si Tenkrátová.

