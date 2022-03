Jiří Míka má už radu let kamaráda Ukrajince. Domluvili se, že nějak jeho krajanům pomůžou. „Napadlo mě vypravit autobus. Založil jsem skupinu Pomoc Ukrajině Berouňáci a poté jsme začali shromažďovat věci,“ předeslal Míka, který zdůraznil, že jde o kolektivní pomoc občanů Berouna a okolí.

Ve Hvězdě se podařilo nashromáždit celou horu věcí, sotva se dalo v zázemí pivnice projít. Část vybraných věcí předal tým z Berounska římskokatolické farnosti ve slovenské obci Sobranka. „Farnost spolupracuje s organizacemi, které zařizují převoz věcí do postižených oblastí. Část věcí jsme vyskládali rovnou do přistaveného kamionu, který vše vezl na Ukrajinu, a zbytek jsme složili do úložných prostor pod kostelem,“ uvedla Vendula Škrlantová z Berouna, která pomáhala akci koordinovat.

Kvůli tomu, že jeli s autobusem, který nesl ukrajinské barvy, jim bylo doporučeno zastavit dál od hraničního přechodu. Načež se jim povedlo poskytnout odvoz do bezpečí celkem dvaačtyřiceti lidem, dvěma kočkám a třem psům. „Byly tam ženy, které měly s sebou zavazadlo s věcmi, jiné pouze kabelku s tím nejnutnějším. Vezli jsme třeba sedmiletou holčičku, která vyprávěla, jak měla strach, když jela s maminkou v autě a střílelo se na ně. Všichni uprchlíci měli už zajištěné ubytování a vystoupili například v Brně či Praze, jiní pokračovali třeba na Plzeň,“ dodala Škrlantová.

Vybrané věci, které se neodvezly k ukrajinským hranicím, jsou nyní připravené pro ubytované běžence. A sbírka pokračuje dál. „Je k dispozici uprchlíkům, kteří k nám přišli nebo ještě přijdou,“ vysvětlil Míka.