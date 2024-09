Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) varují před zhoršením situace na řekách Berounka a Litavka. Podle aktuálních prognóz by mohla Berounka dosáhnout 2. povodňového stupně. Město Beroun se připravuje na možné komplikace.

Do neděle 15. září se zatím Berounka i Litavka až na pár drobnějších problémů. držely poměrně dobře. Situaci na řekách na Berounsku ocenila i na tiskové konferenci hejtmanka středočeského kraje Petra Pecková. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ale v sobotu večer vydali aktualizovanou prognózu vývoje situace na řekách.

Oproti predikcím ze sobotního rána se zhoršily a podle současného modelu by řekla mohla v pondělí 16. září vystoupat až na 2. povodňový stupeň, kulminovat by mohla v úterý. Zástupci Berouna ale občany uklidňují, neboť i při tomto průtoku zůstává řeka v korytě. V případě Litavky předpovídají data ČHMÚ, že by neměla dosáhnout 1. SPA.

Během neděle 15. září bude ale preventivně postavena protipovodňová bariéra u Domova penzionu pro seniory.

Pomoc od partnerského města

Svou pomoc v těžké situaci nabídlo i partnerské město Berouna Gosla. Jeho starosta kontaktoval starostku Berouna v sobotu a nabídl pomoc.

„Jeho prostřednictvím Goslar nabídl našemu městu v případě potřeby jakoukoli pomoc, ať už materiální, finanční nebo i lidské zdroje. Velmi si této nabídky vážíme a doufáme, že situace v Berouně nebude vážná a nebude potřeba ji využít,“ uvedla starostka Soňa Chalupová.

Německé partnerské město má s povodněmi bohužel také své zkušenosti. Například v roce 2017 řešili velkou vodu, která tehdy zasáhla i historické centrum města.

