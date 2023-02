Při nákupu v nové nonstop automatické prodejně zákazníky hlídá umělá inteligence

Soutěž pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti, která jednotlivé organizace hodnotí podle metody vypracované Univerzitou Karlovou v Praze. Posouzení prochází několika fázemi od nominace a sebehodnocení přes kritiku expertů až k finálnímu rozhodnutí komise. Podle ředitelky Dvořákové to sice nebylo vůbec jednoduché, zato ale velmi inspirativní.

Podpora rodin v náročné péči

Dobromysl na Berounsku působí už pětadvacet let. Aktuálně se stará o 116 klientů, dětí i dospělých s různou formou a mírou mentálního postižení, které je často kombinované s postižením fyzickým. Cílem je podpořit rodiny v náročné péči o blízké osoby s takovýmto hendikepem.

„V Berouně a nově i v Hořovicích provozujeme denní stacionář. Pro klienty s lehčím postižením máme zase sociálně-terapeutické dílny a sociální podnik DobroDílo poskytuje několika lidem s hendikepem zaměstnání na chráněném trhu. Pomáháme také prostřednictvím osobní asistence v berounském dětském domově a v domácnostech. A v neposlední řadě pořádáme i terapeutické pobyty," shrnula činnost Dobromysli pracovnice pro PR a fundraising Karolína Mandíková.

Letošní vítězství a vlastně i celý proces hodnocení znamenaly pro ředitelku Dobromysli především důležitou prověrku fungování organizace. „I když to byla výzva, pro nás to byla také příležitost podívat se na své řízení trochu zvenčí. Jestli tam například nejsou nějaká slabá místa, která by šla vylepšit," uvedla Dvořáková a připomněla, že setkání s hodnotiteli a lidmi z ostatních neziskovek na slavnostním vyhlášení bylo i příležitostí k výměně informací a zkušeností.

Zaslouží si lepší vnímání veřejností

Vítězství v soutěži v Dobromysli vnímají hlavně jako pozitivní signál vůči veřejnosti, který pomůže zase o trochu více osvětlit profesionalitu a transparentnost podobných organizací, bez jejichž pomoci by se řada rodin neobešla. Možná více než peníze chybí často neziskovkám společenské uznání.

„Tento sektor není až tak doceněn a nese si nižší prestiž než jiné podobné profese. Dost tomu pomohly i osobní útoky našeho dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana. A to je velká škoda, protože stát vlastně podobné služby poskytuje naším prostřednictvím," poznamenala ředitelka.

„Kdykoli žádáme o nějakou podporu, musíme nejdříve naši práci obhájit, což bere energii. Kdyby ta informovanost byla vyšší, více by se vědělo, že to, co děláme, není z rozmaru, ale protože to je zapotřebí," doplnila Mandíková.

Voucher na vzdělávání a nový software

Galavečer s vyhlášením výsledků soutěže se odehrál v lednu v pražském ROYAL – Theatre. Dobromysl zvítězila mezi 55 zúčastněnými neziskovými organizacemi. Vedle třicetitisícového voucheru na vzdělávání a věcné ceny v podobě skleněné prizmy převzaly zástupkyně berounské neziskovky rovněž software ke správě neziskové organizace a čeká je setkání s PR konzultacemi.