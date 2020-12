„Během dvou až tří dnů se mi ozvalo hodně dárců. Měla jsem naprosto zahlcený messenger, telefon, esemesky. Byla jsem z toho nadšená. I chvílemi trochu zoufalá, aby si lidé o mně nemysleli, že jsem nevděčná, že jim neodpovím hned. To ale z časových důvodů nebylo opravdu možné,“ řekla pořadatelka sbírky.

Co vás ke sbírce motivovalo?

Před čtyřmi lety nám před Vánoci zemřela babička. A vzhledem k tomu, že byla už dost nemocná, tak jsme o to víc s maminkou myslely na seniory na oddělení, kde pracuji. Musejí trávit svátky na lůžku odříznuti od rodiny. Jsou tam sami, mívají i bolesti. Napadlo nás, že bychom jim mohly zařídit hezčího Ježíška. Když si vzpomenu, jak to začínalo na koleni v obýváku, kdy jsme dostaly jen hrstku dárečků, a nyní je ta sbírka tak obrovská – to je prostě neuvěřitelné.

Je něco, co letos chcete udělat jinak?

Určitě jsem se tak trošku ponaučila z minulého roku, kdy jsem ty dárečky pacientům dala do erárních pomůcek, a na některé se pak už nedostalo. Letos tedy budu každému osobně dávat zvlášť ten jeden velký balíček.

Doneslo se mi, že už máte plno. Mohou se lidé s dárky přesto ještě ozývat?

Lidé se mi pořád ozývají, ale bohužel už nemůžu další přijímat dary. Kdyby se cokoliv mělo změnit, tak všem dám hned vědět.

Uvažovala jste sbírku rozšířit a zapojit třeba i domovy pro seniory tady na Berounsku?

Osobně se na to ještě necítím, ale rodina a přátelé mě v tom podporují. Bylo by to po pravdě skvělé, jak to má i celorepublikový ohlas. Zasílají mi věci například až z Moravy. Určitě mě to motivuje.

Jaké jsou reakce z řad pacientů?

Já si dobrovolně každý rok beru službu na Štědrý den nejen proto, že někdo musí sloužit, ale i kvůli tomu, že jim chci ty dárky předat. Ti pacienti kolikrát netuší, co se děje, a když uvidí jejich dárek, rozzáří se jim oči, jak to nečekali. Je to čistá radost. To je prostě pocit, který vám v životě nic jiného nevynahradí.

A ohlas veřejnosti?

Ten ohlas je neskutečný. Lidé mě kolikrát kontaktují už před oficiálním vyhlášením sbírky, jak mě už znají. Dostávám zprávy, jestli sbírka bude, že už na ni vyloženě čekají. Je to super, jak chtějí pomoct. Je skvělé, když vidíte, že nemyslíme jen sami na sebe. A především v dnešní době.

Jak to zvládáte v době pandemie, kdy je potřeba pacienty hlavně chránit?

Ochrana seniorů je obzvlášť na našem oddělení stoprocentní. Celý tým sestřiček, skvělí sanitáři, lékaři a hlavně pan primář, všichni fungujeme naprosto perfektně. Pomůcky a ochranné prostředky jsou zajištěné. Prakticky není nouze o nic.