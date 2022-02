„Finanční úřad je ze strategického pohledu výborná lokace a stanice nám v těchto místech velmi chyběla. Navíc jsme již od začátku provozu sdílených elektrokol dostávali podnět od občanů o rozšíření právě do těchto míst. Zdejcina je sice mimo město, ale také byla častým předkládaným návrhem jak ze strany občanů, tak města, kam bychom mohli naši síť rozšířit. Osobně věřím, že to bude dávat smysl,“ uvedl ředitel.

Už se uvažuje o dalších

Nabíjecí stanici u finančního úřadu se podařilo postavit už minulý pátek. Na Zdejcinu do ulice Hudlická, kde se bude nacházet další, se pracovníci vydají až v následnících dnech. V práci jim bránilo především deštivé a větrné počasí, které region postihlo v uplynulých dnech.

Sdílená kola na Berounsku slaví první rok svého provozu

Zpoždění ale nebude mít na konečný termín vliv. S otevřením nových stanic se nadále počítá s příchodem prvního březnového dne.

„A při této příležitosti bude do provozu uvedeno dvanáct nových kol,“ doplnil Karpov s tím, že společnost momentálně řeší instalaci dalších dvou stanic. Ty by mohly najít své místo ještě tento rok. Kde přesně, to je ještě v jednání.

Terč vandalů

Sdílená kola byla v Berouně slavnostně uvedena do provozu 29. července 2020 a dosud se těší velké oblibě.

„Celý projekt je velmi úspěšný. Potěšující je, jakých čísel v tomto relativně malém regionu dosahujeme, protože projekty v menších městech či regionech mají logicky menší využitelnost. Za minulý rok bylo uskutečněno více jak 100 tisíc výpůjček a to je skvělé číslo,“ sdělil Karpov.

Projekty, které zahrnují sdílení určitého typu služby či prostředku, postihují také ruce vandalů, kteří touží věci ničit.

V Berouně spustili unikátní stanicový systém sdílených elektrokol

Problém se nevyhýbá ani elektrokolům na Berounsku. Například loni v září skončila trojice z nich v Berounce. Škody byly vyčísleny na více než 100 tisíc korun. Momentálně to ale vypadá, že se situace zlepšila.

„V zimních měsících není žádný problém. Uvidíme ale, jak se bude situace vyvíjet s příchodem teplejšího počasí, kdy je mnohem více výpůjček. Díky podpoře městské a státní policie v Berouně se situace trochu uklidnila. Věřím, že je to jen o pár jednotlivcích, které to po dvou letech snad už omrzelo,“ uzavřel Karpov.