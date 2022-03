I když byla výuka zahájena oficiálně až dnes, děti jsou ve škole už od minulého čtvrtka. V pondělí navíc přivítaly spolužačku Veroniku.

Nápad na otevření třídy přišel podle Luky velmi rychle. „Na druhou stranu to nebyla žádná hurá akce a vše jsme pečlivě promysleli. Hned na začátku krize jsme se spojili se zřizovatelem a řekli jsme si, že je potřeba něco udělat. Každý dělá, co může, a my umíme učit děti, tak jsme se rozhodli pro otevření třídy,“ uvedl ředitel.

Škola v rámci naplnění třídy intenzivně spolupracuje s městem Beroun, které jí doporučilo děti ve věku prvních až třetích tříd. Učitelky se z řad uprchlíků hlásily samy, kontakty na ně byly posléze předány škole. Třídy se nakonec ujala kantorka Iryna Dydyk.

„Jsem velmi nadšený. Kdybych takovou paní učitelku našel v Česku, tak ji okamžitě beru. Hned se zapojila, pustila se do příprav, do práce s papíry – velmi profesionální přístup od úplného začátku, za který jsem velmi rád,“ dodal Luka.

Další školní rok? Pokud bude třeba

Školu zaštiťuje Nadace Tipsport. Výuka bude vedena podle koncepce školy, kterou používá. Úvodem jsou takzvané ranní oázy se zpěvem, poté následují různé tematické bloky výuky. Děti budou mít i standardní výuku v angličtině s rodilou mluvčí.

„Spuštění třídy nám dává obrovský smysl a energii do další práce. Zároveň to vnímám jako smysluplný boj proti tomu, co se nyní na Ukrajině děje. Moc děkuji zřizovateli školy, protože bez něj by to nešlo, “ dodal ředitel.

Třída bude otevřená minimálně do konce školního roku. Posléze se rozhodne podle toho, jaká bude situace na Ukrajině. Zařízení je nicméně připravené na dlouhodobou pomoc. Když tedy bude třeba, třída se pro ukrajinské děti otevře v září znovu.