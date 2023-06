/FOTO, VIDEO/ Pravděpodobně nejvíce bezpečno bylo v pátek v berounském kempu Na Hrázi, kde se konal další ročník oblíbené přehlídky složek integrovaného záchranného systému. Program si nejvíce užily děti z berounských základních škol, které sledovaly přistání policejního vrtulníku, ukázky hašení ze žebříku nebo práci policejních psů.

Den bezpečí v berounském kempu Na Hrázi | Video: Radek R. Kaša

Slunečné letní počasí přilákalo do berounského kempu stovky dětí a dospělých, kteří měli opět po roce jedinečnou možnost prohlédnout si a osahat techniku i výstroj vybraných záchranných a bezpečnostních složek Středočeského kraje.

V kempu se tradičně představili berounští hasiči. S sebou přivezli i zbrusu nový vysunovací zásahový žebřík nebo čtyřkolku, která se velmi osvědčila při loňském hašení velkého lesního požáru v Hřensku.

„Připravili jsme ukázku zásahu z našeho nového žebříku, který jsme získali teprve nedávno. S další technikou jsme přivezli také speciální kouřový stan, jenž simuluje, jaké to je se pohybovat v zakouřeném prostotu. Děti si tak pomocí termokamery mohly vyzkoušet, jak při zásahu vidí hasiči v kouři,“ připomněl ředitel berounských hasičů Tomáš Hradil.

Městskou policii Beroun uvedl její velitel Alexandr Scherber a domácí strážníci pro diváky připravili přehlídku sebeobrany a zásah na pachatele ujíždějícího v osobním voze. Velký aplaus sklidil rovněž rok a půl starý policejní vlčák Valentýn z Městské policie Kladno. Čtyřnohý strážce zákona svými výkony, kdy například dokázal protivníka efektivně povalit na zem, vyvolal u přihlížejících dětí nadšení.

To už na místo dorazil vrtulník Policie České republiky, který přistál na louce v kempu. Letos se to tedy nakonec povedlo, protože loni musela být letecká služba odvolána k naléhavému případu. A jen co se rotory naposled otočily, ke stroji se řítila vlna zvědavých a natěšených školáků. V tomto případě si děti z důvodu letecké bezpečnosti vrtulník mohly pouze zblízka prohlédnout.

Pachatel daleko nedojel

Státní policisté mimo jiné připravili demonstraci zásahu pořádkové a poté pohotovostní jednotky proti kriminálním živlům. Například pachatel, který předtím ukradl auto a nebezpečnou jízdou ohrožoval okolí, nakonec daleko nedojel.

„Vystoupili členové prvosledové hlídky berounské policie a dále se mohly děti projet na člunu s kolegy z poříčního oddělení Slapy, kteří se v Berouně znovu představili po několika letech. Pořádkové jednotky zase ukázaly taktiku při rozhánění davu, když se například demonstrace vyjme kontrole,“ popsal ředitel Územního odboru Beroun Policie České republiky Stanislav Znor.

Středočeští záchranáři přijeli v sanitce rychlé záchranné služby. Ta mladé zvědavce lákala nejvíce. Zdravotníci rovněž ukázali techniky první pomoci a resuscitace.

První pomoc se děti učily i u stánku společnosti Akeso, která provozuje obě nemocnice v regionu. Školáků se ujal zdravotní sestra Rostislav Hájek, který v rámci první pomoci ukazoval například různé obvazové techniky, jež se používají při ošetření.

Diskuse a praktické cvičení se věnovaly i základům první pomoci. „Především pak, jak si děti mohou přivolat pomoc jinak než telefonem. Ideální je aplikace Záchranka, díky níž telefon sám vyšle i polohu, kde se nacházíte. V důsledku to ušetří hodně drahocenného času vysvětlováním, kde se zrovna nacházíte. Děti se dozvěděly, jak přistoupit k resuscitaci, když je potřeba,“ dodal Hájek.

Akce se uskutečnila za podpory města Beroun a Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.