Berounské gymnázium by mohlo dostat tělocvičnu

Vlastní tělocvičny by se podle všeho mohlo dočkat berounské gymnázium. Vedle studentů by ji ale mohla využívat i veřejnost. Je to aktuálně žhavé téma; studentů gymnázia je v současné době téměř pět stovek, přičemž nemají vlastní kryté sportoviště. Škola to řeší tak, že docházejí do dalších tělocvičen ve městě. To by se ale mohlo změnit.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček