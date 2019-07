Rekonstrukce koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně se blíží. O jeho opravu se ucházely tři firmy, zastupitelé na svém minulém zasedání odhlasovali rozpočtové opatření, ve kterém navýšili rozpočet rekonstrukce o zhruba 1,25 milionu korun. Nyní je tedy znám vítěz, firma opraví koupaliště za cca 34,8 milionu korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Stavba má odstartovat 1. září, aktuální koupací sezonu tedy chystaná rekonstrukce nijak nenaruší. „Koupaliště je v této chvíli pro veřejnost otevřeno s ohledem na počasí, a to od 10 do 19 hodin,“ řekla Jitka Soukupová, mluvčí berounské radnice. Tento provoz potrvá do konce prázdnin.