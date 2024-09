„U nás se čekací doba prodloužila až na pět měsíců u běžných kursů. Běžný kurs stojí pro studenty 17 000 korun, pro ostatní 17 500 korun. Pokud by ale někdo chtěl rychlokurs, při kterém obdrží řidičský průkaz do šesti týdnů, tak u něj se nečeká, ale stojí o 5000 korun více. Respektive do týdne od podání přihlášky začneme s výukou,“ vysvětlil majitel Autoškoly Zavadilka Josef Kvasnička, podle kterého stojí za zvýšeným zájmem uchazečů o řidičský průkaz silný ročník.

„Pozorujeme, že se zájem nepatrně zvýšil kvůli sedmnáctiletým. Ale stále u nás převažuje poptávka po řidičském průkazu osmnáctiletých, kteří mají podporu od rodiny. Zhruba ze sta žadatelů je osmdesát osmnáctiletých a dvacet sedmnáctiletých,“ uvedl majitel Autoškoly Neumann Beroun Václav Neumann, který provozuje autoškolu více než dvacet let.

Autoškoly na Berounsku hlásí plno. Kvůli silnému ročníku a sedmnáctiletým | Video: Václav Neumann

„Čekací dobu nemáme příliš dlouhou, protože se v Berouně specializujeme na motorky a nákladní vozy, i když osobní vozy také nabízíme. Patříme k nejdražším, protože učitelé se uchazečům maximálně věnují a chci, aby byli dobře zaplaceni. Kurs na osobní vozy stojí bez stokoruny dvacet tisíc, rychlokurs třicet tisíc korun. Rychlokursy ale nabízíme až po první jízdě, kdy lektor vyhodnotí, zda bude uchazeč schopný zvládnout zkoušky v tak krátkém čase,“ dodal Neumann. Rychlokurs je podle něho pro lidi, kteří už mají nějaké zkušenosti s řízením.

„Vidíme velký zájem z důvodu silného ročníku a jak se Berounsko rozrůstá. Stěhuje se sem mnoho rodin s dětmi,“ řekl Stanislav Klejna z Autoškoly Klejna, který pracuje jako záchranář a autoškolu má jako koníček. Náporu uchazečů odolává unikátním systémem.

„Jsme malá autoškola, takže si naberu lidi a vyhlásím stop stav na dva měsíce. Věnuji se žákům, jakmile složí zkoušky, tak zase nabírám další. Na září mám ještě tři volná místa, do každého kursu si beru pouze dvanáct lidí. Další kurs pak otevřu v listopadu. Kdybych to nechal otevřené, tak by se mi lidi nahrnuli, zahltili mě a nemohl bych se jim věnovat tak, jak bych si představoval,“ dodal Klejna. Podle něho měl za letošní rok 40 uchazečů, z nichž bylo 5 sedmnáctiletých.

Autoškoly na Berounsku hlásí plno. Kvůli silnému ročníku a sedmnáctiletým | Video: Jana Hájíčková

„Za kurs si účtuji 22 000 korun, protože mám i noční jízdy a na dvě hodiny jedeme do Prahy, aby si žáci vyzkoušeli všechno. Rychlokurs žádný nemám, protože má-li někdo čas a ochotu učit se, tak to zvládne v době rychlokursu,“ rozloučil se Klejna.