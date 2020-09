Pro většinu lidí na Berounsku, kteří zamíří do nového odběrového místa na prokázání či vyloučení nemoci covid-19 na základě nařízení hygieniků, lékařů či z vlastního rozhodnutí, to bude znamenat úsporu času.

Až doposud totiž museli jezdit mimo region, a to například do Oblastní nemocnice Příbram a nebo do Oblastní nemocnice Kladno. Ta je sice nejdostupnější, ale zase slouží jako spádová i pro oblast Rakovnicka, ale jezdí sem také lidé z Mělnicka.

Často se tu tak tvořily, zejména když na testy dorazili žáci ze základních škol, dlouhé fronty. To se brzy změní. „Od úterý 29. září bude v naší Nemocnici Hořovice zřízeno odběrové místo pro test na covid-19. Odběrové místo je zřízeno před centrálním příjmem nemocnice. Zde byl pro tyto účely umístěn speciální prostor,“ potvrdila informace Deníku mluvčí nemocnice Petra Horáková.

Na test je možné se dostavit ve všední vždy v čase od osmé do šestnácté hodiny. Je nutné se ale předem objednat. „Pro odběry jsme připravili rezervační portál, na odběr je nutné se objednat přes centrální recepci na telefonní lince 14 500,“ poznamenala mluvčí hořovické nemocnice Petra Horáková.

Nemocnice Hořovice a také Rehabilitační centrum Beroun má ve svých prostorách vyčleněná lůžka pro pacienty s nákazou covid-19. V hořovické nemocnici pak dále ještě lůžka na oddělení ARO, kde nechybí ani umělá plicní ventilace. Jak jsme vás již v úterý informovali, v hořovické nemocnici jsou hospitalizováni dva pacienti středního věku s těžkým průběhem nemoci. Jeden z nich je v kritickém stavu.

V nemocnicích jsou zavedená hygienická opatření, návštěvníci musí mít při vstupu zakrytá ústa a nos, měli by využívat také dezinfekci. „Stále platí zákaz návštěv, které jsou povoleny jen se souhlasem primáře či ošetřujícího lékaře pacienta a platí i omezení vstupu do nemocnice, který je možný jen přes centrální příjem,“ dodala Petra Horáková.

Nové oddělení

Nemocnice Hořovice by nejpozději do roku 2023 měla mít k dispozici zcela novou přístavbu, ve které má být pavilon s dostatečnou kapacitou pro přijmutí většího počtu pacientů například s nemocí covid-19 či jiných nemocí šířících se vzduchem.

Přístavba by měla stát 1,9 miliardy korun, původně to bylo o 300 milionů méně. „Chceme vytvořit zdravotnické zařízení, které bude připraveno na případnou další pandemii. Proto jsme navýšili plánovaný miliardový rozpočet o 300 milionů korun a upravili projekt tak, abychom byli připraveni přijmout velký počet pacientů s přenosnou infekční chorobou typu covid-19 a neohrozili běžný chod nemocnice,“ oznámil před časem Sotirios Zavalianis, majitel nemocnice.

Region Počet aktuálně nakažených Přepočet nemocných na 100 obyvatel Celkově nakažených od začátku epidemie Přírůstek počtu nakažených za 24 hodin Benešov 237 239,09 455 16 Beroun 235 249,66 482 16 Kladno 206 121,01 744 24 Kolín 166 162,40 509 11 Kutná Hora 131 172,48 284 7 Ml. Boleslav 153 116,93 399 27 Mělník 247 226,11 550 18 Nymburk 229 227,29 443 27 Praha-východ 436 238,75 968 42 Praha-západ 360 243,83 800 12 Příbram 329 284,90 496 20 Rakovník 78 140,38 153 9

Středočeský kraj



- Aktuálně nemocných: 2 807

- Počet nemocných od počátku: 6 283

- Počet vyléčených: 3 476

- Počet zemřelých na Covid-19: 26

- Počet lidí indikovaných KHS k testování: 17 880



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. * data jsou aktualizovaná ke dni 23. 9. 2020