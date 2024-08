„Projekt Stezka tří králů byl nastartován zhruba před patnácti lety tehdejším hejtmanem Středočeského kraje Petrem Bendlem. Jeho cílem bylo vybudovat cyklostezky z Berouna na Karlštejn, z Berouna na Křivoklát a z Berouna na Točník. Jenže projekt se nedokončil a některé obce v něm pokračovaly jen v rámci svých možností, čímž vznikly jen určité fragmenty,“ zavzpomínal místostarosta Berouna Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci), který je zároveň předsedou Destinační agentury Berounsko.

Podle něho se agentuře podařilo dlouhodobým jednáním s dotčenými obcemi dohodnout, že se cyklostezka z Berouna na Křivoklát dokončí.

„Všechny obce na trase mají o realizaci této asfaltové cyklostezky velký zájem. Bude využitelná jak pro rekreační cyklistiku a turistiku, ale i pro každodenní dopravu za prací i službami. V současné době vede cyklotrasa z Berouna do Nižboru, respektive trasa je značena do Žloukovic. Odtud by se mělo pokračovat proti proudu Berounky do Račic a dále na Křivoklát. Nyní se chystá studie. Pokud dobře dopadne, výstavbu cyklostezky by uhradil Středočeský kraj z fondu státní dopravní infrastruktury, případně z fondu Evropské unie, pokud by byl vypsán vhodný dotační titul. Zatím žádný takový není,“ vysvětlil Tomčo.

Podle něho je celá trasa z Berouna až na Křivoklát součástí EuroVelo, což jsou páteřní cyklostezky skrz Českou republiku. „Proto bude mít do budoucna tato cyklostezka zelenou. Jen nelze nyní říci, v jakém horizontu bude dokončena. Počítáme s postupným budováním. Jakmile bude nějaký úsek připraven, bude se budovat,“ ujistil.

Druhá cyklostezka z Berouna do Řevnic by měla vzniknout po cestách, které nyní využívá Správa železnic k rekonstrukci trati mezi Berounem a Karlštejnem.

„Stavbu cyklostezky z Berouna do Karlštejna by měla hradit Správa železnic. Poté přejde do správy Středočeského kraje. Aktuálně probíhají jednání, řeší se technické parametry, například kvůli povodním. Stezka povede mezi Karlštejnem, Srbskem a Berounem, vybuduje se také napojení na obec Tetín. Finanční náklady a datum realizace ještě upřesníme s postupem přípravy,“ informovala Deník tisková mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

V úseku z Karlštejna do Řevnic ještě probíhají jednání. „Je tam úsek, který je potřeba dořešit se soukromými vlastníky,“ dodal Tomčo.

Obě cyklostezky vedou chráněnými krajinnými oblastmi, a tak je potřeba realizaci stezek koordinovat spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP ČR) a Agenturou ochrany přírody a krajiny. „O výstavbu obou cyklostezek máme velký zájem. Budou přínosem nejen pro Beroun, ale i pro ostatní obce v regionu,“ uzavřel Tomčo.