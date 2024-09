Až do předloňského roku pořádal Cibulový jarmark Zahrádkářský svaz Hořovice pod vedením Jany Štěrbové. „Po zdravotních komplikacích a kvůli nízkému počtu zahrádkářů jsme se rozhodli spolupracovat na organizaci ještě s Městem Hořovice, spolkem Horovize a Městským kulturním centrem Hořovice. Mají ho tedy na starosti čtyři organizace,“ vysvětlila Štěrbová. Letos ale nastaly problémy. Někteří stánkaři s občerstvením se bouří proti zdražení za pronájem.

„Na Cibulový jarmark v Hořovicích jezdím zhruba dvanáct let. Prodávám zde občerstvení a cukrovinky. Vloni jsem platil za pronájem tří stánků na dvaceti metrech šest tisíc korun. Nyní mám platit za jeden stánek na šesti metrech dvanáct tisíc korun,“ postěžoval si Emil Paldus z východních Čech.

„Třicet let jezdím do Hořovic prodávat. Vloni jsem platil 1600 korun za pronájem místa a letos chtějí 4800 korun. Nemyslitelné," prohlásil Miroslav Andras z Jaroměřic nad Rokytnou.

„6000 korun za pronájem za trdelníky není adekvátní. Jestli tam prodám 200 trdel po sedmdesáti korunách, tak je to 14000 korun. Po zaplacení pronájmu mi zbude 8000 korun, musím odečíst dopravu a materiál, takže mi zbude maximálně 2000 korun. Bude to naposledy, co tam pojedeme,“ uvedl Jindřich Lunaček z Prahy.

Obrátili jsme se na jednoho z pořadatelů, aby odůvodnil, proč došlo ke zvýšení nájmu. „Obnovený Cibulový jarmark organizujeme druhým rokem. Loňský rok byl zkušební. Vloni jsme měli 230 stánkařů a letos se jich přihlásilo 250. Oproti loňskému roku byl zpoplatněn páteční prodej, který byl vloni pro stánkaře zdarma a pro občerstvení za jeden tisíc korun,“ vysvětlil ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa. Podle něho byl z důvodu velké návštěvnosti a zájmu stánkařů i páteční prodej zpoplatněn. Jednoduše řečeno, stánkaři nyní platí plný nájem za oba dny, nikoli jen za sobotu jako dříve.

close info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Cibulový jarmark.

„Sobotní nájem byl vždy zpoplatněn, ale v letošním roce došlo v sobotu ke zdražení o 30 %. Je to z důvodu navýšení nákladů – odvoz odpadu, úklid města či další služby. Také byl navýšen kulturní a doprovodný program jarmarku, aby přilákal více návštěvníků. V roce 2023 navštívilo v Hořovicích Cibulový jarmark za pátek a sobotu 15 tisíc návštěvníků,“ uvedl Landa.

Některým stánkařům ale vadí i změna místa. „Jsem rozčarován i z nového systému obsazování stánků. Je elektronický a kdo si dřív od jeho spuštění vybere místo, takové má. Ale jen v sektoru občerstvení. Je to neúcta ke všem, co pomáhali jarmark před třiceti lety rozjet,“ je přesvědčen Paldus, který měl pokaždé stánek u domu zahrádkářů a nyní by měl stát v Pražské ulici.

„O místě ani nemluvím. Stával jsem naproti pódiu, kde jsem měl za sebou místo na vlek, protože z něho tahám sedmdesátikilové sudy, a letos mě dali na druhou stranu do takové díry. Kdo mě tam bude hledat? Prodáváme sušené ovoce, burčák, hrozny, ořechy, česnek, znojemské kvašáky apod. Na místo, jaké mi přidělili, za takovou cenu nepojedu. Mám to dvě stě kilometrů. Když by to šlo dobře, vydělal bych si maximálně 2000 korun,“ prohlásil Andras.

Landa připustil, že pro letošní rok došlo ke změnám v místech stánků. „Je to z důvodu, že chceme vytvořit druhové sekce prodeje. Máme sekci řemesla, sekci ovoce-zeleniny, sekci výrobků apod. a tři sekce rovnoměrně rozmístěné po centru města s občerstvením. Důvodem změny byly stížnosti některých stánkařů, že vedle občerstvení např. se smaženými nudlemi nebo klobásou je stánek s oblečením (šátky, čepice apod.) a že jim sortiment pak zapáchá,“ informoval Landa.

Podle něho se organizátoři inspirovali na jiných trzích a akcích na Berounsku. Proto se organizační tým rozhodl rozdělit prodejce po sekcích a tím došlo ke změnám rozmístění stánků po centru města.

„Návštěvníci budou informováni o sekcích a druzích prodeje mapkou na webech jarmarku, města Hořovice, na Facebooku i na mapkách, které budou u vstupu (pokladen) do jarmarku. Zájem stánkařů je velký a převážně máme pozitivní ohlasy. Nebojíme se, že stánkaři nepřijedou. Bude to jejich volba, zda se jim to vyplatí,“ uzavřel Landa.