„Rozšíření parkovacích zón bude mít pozitivní vliv na zajištění dostatečného množství parkovacích míst pro rezidenty východní části města,“ uvedla místostarostka Eva Kaufmanová.

„Bydlíme tady šest let a určitě je zde od července výrazně lepší situace, protože lidé, kteří chodili do nemocnice, tak zde parkovali i na chodníku. Ani jsem s dcerou nemohl projít. Teď je to mnohem lepší. Když přijdu ráno po noční, tak mám kde zaparkovat. Rád jsem si zaplatil i parkovací kartu pro rezidenty. Jen se obávám, zda mi ji vydají i příští rok. Jsme s manželkou z Ukrajiny a bydlíme tady v nájmu. Nemáme zde trvalé bydliště. Podle úředníků už příští rok nájemní smlouva pro vydání parkovací karty nebude stačit,“ vyjádřil své obavy obyvatel ulice Na Okraji.

Město Hořovice už zavedlo u nemocnice modré zóny. Obyvatelé ale mají výhrady | Video: Jana Hájíčková

Podle místostarostky je rezidentem fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezených oblastech města nebo fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti nacházející se ve vymezených oblastech města. „Nově se nebudou rezidenční parkovací karty vydávat osobám pouze na základně nájemní smlouvy. Smyslem tohoto kroku je motivovat občany žijící v Hořovicích k hlášení se k trvalému pobytu a platit místní poplatky,“ dodala Kaufmanová.

„Přes den je parkování určitě lepší, protože to začal respektovat personál nemocnice, který zde podle mě parkoval. Jenže teď jsou prázdniny a spousta lidí není doma, takže se ukáže až v září. Nicméně tu stojí i auta, která parkovací kartu nemají. Přitom sami jsme si ji pořídili. Báli jsme se, aby po nás policie nechtěla pokutu. Vidíme, že policie tudy dvakrát denně projede, ale parkovací karty nekontroluje. Spíše mě ale trápí, že když přijede návštěva, tak nemá kde zaparkovat. Chybí tady prostor s přerušovanou čárou na hodinové stání s kartou. Nejbližší parkoviště pro návštěvy je až U Sluneční brány, kde bude automat. To je nedomyšlené,“ posteskla si další obyvatelka ulice Na Okraji.

Podle Drahomíra Sýkory, zastupitele pověřeného řízením Městské policie Hořovice, ale městská policie v uvedených ulicích provádí namátkové kontroly zaparkovaných vozidel. „Vzhledem k tomu, že modré parkovací zóny byly oficiálně zřízeny od 1. července 2024, městská policie zde působí zejména preventivně a řidiče pouze upozorňuje na zavedený systém parkování,“ řekl Sýkora.