Reakcí na hubenější covidová léta je, že se rozhodli hotel přeměnit na co možná nejvíce samoobslužný podnik. V letošní sezoně navíc nebudou rozšiřovat tým zaměstnanců.

Nevyhnuli se ani mírnému zdražení. „Po několika letech jsme od letošního ledna navýšili ceny o deset procent, které se snažíme za každou cenu udržet. Optimalizujeme tedy úplně všude, ale nevíme, zda to ustojíme po celý rok. Asi spíše ne,“ dodává majitelka.

Zájem o letošní letní sezonu registrují zatím minimální. Doufají, že až se lidé vrátí od moře, vyrazí na další dovolenou poznávat tuzemsko. „Česko je krásné a bezpečné a moc tím lidé pomohou našemu cestovnímu ruchu,“ vyzývá hoteliérka.

Také v králodvorském motelu Jetel, který je zaměřen spíše na firemní klientelu, musí být připraveni pružně reagovat na aktuální situaci. „V současnosti máme stále staré ceny, ale zdražení bude nevyhnutelné, protože jen energie jsou zhruba o 150 procent vyšší než v minulých letech. Zatím to držíme hlavně svépomocně, protože jde o rodinný podnik, ale jak dlouho ty ceny takto zůstanou, to nedokážu říct,“ říká spolumajitel Zdeněk Bureš.

V malebném penzionu Chaloupka v Hlásné Třebani sice nezdražují, ale kvůli nejistým létům se rozhodli upustit od chystaného rozšíření restaurace.

„Covid větší investice v podstatě zastavil. Měli jsme v plánu přistavovat restauraci, ale nakonec jsme se do toho nepustili. Teď je lepší mít hospůdku menší a plnou, než se do něčeho takového pustit a nevědět, co přijde,“ vysvětluje Tereza Mahlová, spolumajitelka penzionu, kde investují spíše do venkovní zahrádky a dalších provozních prvků, aby mohlo zůstat otevřeno i v případě dalších covidových omezení.