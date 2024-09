Co říkáte na výsledky krajských voleb?

S výsledkem jsem spokojená. Domnívám se, že jsme si to zasloužili. Ale samozřejmě uvidíme, jak budou vypadat povolební vyjednávání. Zatím čekáme, jak to dopadne.

Oslavovala jste včerejší výsledek?

Včera jsem slavila synovy desáté narozeniny, takže se to automaticky spojilo.

Co bude vaší prioritou v nové funkci zastupitelky Středočeského kraje?

Mojí prioritou je nabídnout to, co umím. Dneska jsem řadovou členkou výboru pro regionální rozvoj, protože moje profese je projektant a architekt. Stejně jako ve městě a v berounském zastupitelstvu a v radě se věnuji územnímu plánu, regionálnímu rozvoji.

Takže moje ambice je nabídnout svoje služby jako projektant a architekt. Řekněme někomu, kdo rozumí urbanismu a územnímu plánování i na pozici kraje. Podle mě by lidé měli profesně nabízet to, co umí a čím se normálně zabývají ve svém pracovním životě.

Co byste po volbách ráda změnila?

To, co se může nebo nemůže výrazně změnit, bude souviset s tím, jak dopadne vyjednávání. Buď se naše vyjednávací týmy dohodnou, pak bychom měli šanci něco ovlivňovat lépe, než když kritizujeme z opozičních lavic. Pokud se vyjednávací týmy nedohodnou, tak budu absolutně respektovat výsledek, musíme se přizpůsobit. Voliči rozhodli a hlas voličů je na prvním místě. Takže pokud půjdeme do opozice, tak se pokusíme věci ovlivnit i z opozice. Za sebe se ale budu snažit o spolupráci, ať budu sedět v koalici nebo v opozici a pro kraj něco konstruktivního udělat.

V každém případě bych ale ráda zdůraznila, že jsem kandidovala za Beroun proto, že chci pokud možno, aby kraj do Berounska investoval stejně jako v ostatních okresech. Aby se rovnoměrně rozložily síly a aby i Beroun dostal od kraje to, co potřebuje. Například opravu mostu přes Berounku.

S kým si dokážete koalici představit?

Na komunální úrovni v Berouně spolupracujeme třeba se stranou ODS, čistě na městě. Takže programový průnik s touto stranou máme vždycky bližší, než bychom třeba teoreticky měli s Piráty, kteří ale ve Středočeském kraji neuspěli.

Podle mě i na kraji se dá spolupracovat na konkrétních tématech s konkrétními lidmi, než to čistě brát politicky a ideově. Jestli nám jde o to, aby kraj fungoval a co nejlépe prospíval, dobře hospodařil a pak je celkem jedno, z jaké konkrétní strany kdo je.

Zvedla byste ruku pro to přepustit SPOLU post hejtmana, aby vznikla koalice?

Zatím probíhají jednání a záleželo by na sestavení celé rady, pak teprve mohu říct, jak budu hlasovat. Osobně proti Janu Skopečkovi nemám žádné antipatie. Ostatně je z Hořovic, působí tam v koalici s naším hnutím ANO na radnici.

