BEROUNSKO

Grill’n’oll

Kdy: pátek 19. července

Kde: Jiná káva, U kasáren 192

Proč přijít: Přijďte si užít vege grilování s živou hudbou

KEKS a Michal Šindelář Kdy: 19. července od 19:30

Kde: Hrad Křivoklát

Za kolik: 449 korun Proč přijít: Čeká vás velmi oblíbený koncert opět v jedinečném prostředí s jedinečnou atmosférou. Michal Šindelář s kapelou vystoupí od 19:30 do 20:15 hod a po pauze se můžete těšit také na kapelu KEKS od 21:00 do 23:00 hod.

Koncert kapely Olympic

Kdy: 20. července od 19:00

Kde: Zámek v Králově Dvoře

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Návštěvníci se mohou těšit na velkolepou show, kde zazní největší hity z šedesátileté historie kapely Olympic. Jako předkapela vystoupí místní populární skupina Moped 56.

Noc na Karlštejně Kdy: pátek 19. července i sobota 20. července od 20:30

Kde: hrad Karlštejn

Za kolik: 499-899 korun Proč přijít: Muzikál Noc na Karlštejně se vrací na scénu a přímo na hrad Karlštejn. Diváci se mohou těšit na představení s Danielem Bambasem a Marií Křížovou v hlavních rolích.

Salsa Night v Berouně

Kdy: neděle 21. července od 17:00

Kde: náměstí Joachima Barranda (Beroun)

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Přijďte na první venkovní Salsa Night v Berouně, a to na náměstí Joachima Barranda, přímo v centru města. Organizátoři si připravili i Mini školičku Salsy pro úplné začátečníky, aby si akci mohli užít i ti z vás, kteří zatím salsu neumí. Kromě osvětleného pódia, dostatečného prostoru k tanci či lavic k sezení je pro zájemce připravený i stánek s alko/nealko nápoji, míchanými drinky a snacky.

BENEŠOVSKO

Sázavský jarmark Kdy: 20. července, od 9 hodin

Kde: Náměstí Voskovce a Wericha, Sázava - plac Pod Javory

Za kolik: zdarma Proč přijít: Výměna, nákup, darování starých/starších věcí… To vše a mnohem víc je Blešák pod javory. Přijďte a zažijte tuto jedinečnou atmosféru.

BOLESLAVSKO

Česká národní výstava psů

Kdy: 20. - 21. července

Kde: Výstavní areál na Krásné louce, Mladá Boleslav

Proč přijít: Národní soutěže se zúčastní přes 2000 psů. Návštěvníci se mohou těšit například na pudly, jezevčíky, teriéry i ovčáky.

Divadlo na Michalovické Putně Kdy: 20. - 21. července

Kde: Letní scéna Michalovická Putna Proč přijít: V sobotu zahraje Divadýlko na dlani představení Těžká Barbora. V neděli se diváci mohou těšit na pohádku O Smolíčkovi v podání Divadla KK.

KLADENSKO

Slánský okruh 2024

Kdy: v sobotu 20. července od 8 hodin

Kde: Masarykovo náměstí Slaný

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sraz historických vozidel. Na účastníky bude letos čekat trasa cca 50 km okolím města s plněním vědomostních a dovednostních úkolů. Slánský okruh má tradici od roku 1952

KOLÍNSKO

Od Markety k matičkám Kde: Skanzen, Kouřim

Kdy: Denně kromě pondělí, 10.00 - 18.00 Proč přijít: Návštěvníci kouřimského skanzenu si v těchto dnech mohou přihlédnout výstavu Od Markety k matičkám. „Tematicky zaměřené instalace ve velké světnici rychty z Bradlecké Lhoty a ve statku z Týřovic připomínají lidové obyčeje, které se vztahovaly k období vrcholícího léta. S tím je spojen především čas sklizně obilí, který tradičně zahajoval svátek sv. Markéty,“ píše se na webu skanzenu. V rychtě z Bradlecké Lhoty se připomínají dožínky a s nimi spojené zvyky. Instalace ve statku z Týřovic seznamuje s obdobím mezi svátky Nanebevzetí Panny Marie, takzvané Matičky kořenné, a Narození Panny Marie, jinak též Matičky seťové.

KUTNOHORSKO

Dobré jídlo světa - street food festival na zámku Kačina

Kdy: neděle 21. července od 10 do 18 hodin

Kde: Svatý Mikuláš, zámecký park Kačina

Za kolik: 200 korun, snížené 180 korun, děti do 9 let zdarma

Proč přijít: Přijďte rozprostřít deku v zámeckém parku na Kačině a vychutnat si lahodná jídla z celého světa. Budou na vás čekat speciality z rukou zkušených street food kuchařů, od šťavnatých burgerů a exotických kari až po lahodné dezerty a osvěžující limonády, ale i bohatý doprovodný program.

MĚLNICKO

Pražský výběr v letňáku Kdy: pátek 19. července od 20.00

Kde: Neratovice, letní kino

Za kolik: 690 korun Proč přijít: Největší rocková legenda v Neratovicích: v letním kině v Tyršově ulici hraje Pražský výběr. Kocáb, Pavlíček, Kryšpín, Čok, Hrubeš a jejich hity, například Pražákům těm je tu hej, Na václavským Václaváku nebo Chvastoun.

RAKOVNICKO

Roztocké pivní slavnosti

Kde: Fotbalové hřiště u Jezu, Roztoky

Kdy: v sobotu 20. července od 15 hodin

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Po čtyřech úspěšných ročnících proběhne pátý ročník opět v areálu fotbalového hřiště v Roztokách u Křivoklátu. Vystoupí kapely jako Jamaron, Vasilův Rubáš, Brass Band či The Followers. Dále bude připraveno množství ochutnávek, soutěží o ceny a doprovodný program pro dospělé i mládež.