Jana Hájíčková dnes 12:15

Řidiči, pozor. Od pondělí 12. srpna od 19 hodin bude v Karlštejně uzavřen železniční přejezd. Uzavírka potrvá do soboty 17. srpna do 24 hodin. Řidiči tudíž nedojedou z Litně do Karlštejna.