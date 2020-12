Některé domácnosti letos od tradice upustily úplně. Jiné zase k ní přistoupí spíše obezřetně. „Nikdy nechodíme nahánět čerta, anděla a Mikuláše po městě, ale čekáme na ně doma. Už několik let jsme tak domluveni se sousedy. Stejně to chceme udělat i letos, ale domů je pro jistotu asi nepustíme,“ prozradila paní Lenka z Berouna, maminka dvou dětí předškolního a školního věku.

„Děti ochudit o nadílku nechci. Přijde k nám jedna a ta samá parta již třetím rokem. Protože je manžel riziková skupina, bude mít určitě respirátor. Stejně tak babička, která by letos také chtěla přijít. My si vezmeme roušky a samozřejmě budeme dodržovat hygienická doporučení, určitě to pojmeme zodpovědně,“ říká maminka dvou synů Veronika Hubáčková z Berouna.

Školy a školky budou přistupovat k mikulášským besídkám podobným způsobem. Ve většině zařízení děti o besídky nepřijdou, nicméně vše proběhne bez rodičů. „Protože jsme sloučeni i se Zavadilkou, děláme to tak, že se naši zaměstnanci tady ze sídliště převléknou do masek a jdou na Zavadilku a odtamtud jdou k nám, aby je děti nepoznaly. My se mezi sebou stejně musíme potkávat, takže besídky vždy organizujeme tímto způsobem. Letos to ale určitě nebudeme nějak zbytečně prodlužovat,“ popisuje ředitelka berounských školek Sluníčko Ivana Čampulová.

„Besídky budeme pořádat pouze individuálně ve třídách. Učitelky si nadílku zajišťují sami. Takže letos k nám žádný externí Mikuláš nepřijde a proběhne to tak v omezeném režimu bez rodičů,“ říká ředitelka hořovické městské mateřské školy Helena Nesnídalová. Ve Zdicích budou postupovat podobně. „Mikulášskou nadílku budeme pořádat, jak jsme zvyklí, ale s tím rozdílem, že letos k nám nikdo nepřijde zvenčí a besídku si uděláme svépomocí,“ upřesňuje ředitelka Vendula Grossová.

Podle ředitelky Dagmar Pařízkové z berounské mateřské školy Vrchlického, se besídky letos budou taktéž konat uzavřeně v jednotlivých třídách bez rodičů. „Je to i proto, aby se děti nikam zbytečně nepřesouvaly,“ vysvětluje Pařízková.

Na základní škole v Králově Dvoře taktéž vše proběhne pouze komorně v rámci kolektivů jednotlivých tříd „Vždy nám tady všemi třídami školy i školky prošel průvod s čertem, andělem a Mikulášem. To bohužel letos nepůjde a besídky budou individuální,“ říká ředitel Evžen Krob, který zároveň vyjádřil potěšení nad tím, že se výuka vesměs vrátila do prezenční podoby.

Je to na lidech

Podle hygieniků je na lidech, zda se riziku dobrovolně vystaví. „Podle informací ministerstva zdravotnictví platí pravidla pro hromadné akce podle 3. stupně PES: tedy maximálně deset lidí uvnitř a 50 venku. Všichni zúčastnění by měli být v rouškách či použít jinou ochranu nosu a úst. Je na odpovědnosti každého, zda si Mikuláše a jeho společníky pozve a vystaví se případnému riziku. Samozřejmě důrazně doporučujeme dodržovat základní hygienická pravidla, tedy mytí rukou, dezinfekce a podobně,“ uvedla Šalamunová.