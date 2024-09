Postižení, a bylo jich hodně i oblastí, tak mají dnes jiné starosti. Současně i hejtmani a starostové. Je to pro ně hodně složité. Dokonce jsem poslouchala vyjádření bývalého prezidenta Václava Klause, opozice i politologů, kteří se domnívali, že by bylo lepší volby odložit. Nesmějí se pak divit, že bude malá účast.

Volby a velká voda. Co si myslí o načasování voleb voliči v Berouně? Marie | Video: Jana Hájíčková

Barbora

Bylo důležité, aby se volby konaly. Je to něco obvyklého, normálního, aby se lidé cítili v pořádku. A všechno je jako při starém. I když bohužel někteří přišli o domovy.

Václav

Problém by byl víceméně s odložením a zorganizováním voleb. I když se dokážu vžít do situace lidí, že mají spoustu jiných starostí, tak půl nebo tři čtvrtě hodiny nehraje zase tak velkou roli a dá se jít k volbám i ve večerních hodinách.

Jindra

V televizi bylo řečeno, že jsou volby plánované a musel by se změnit zákon. A to by stálo dost práce a peněz.

Marie

Myslím, že to na poškozených místech zvládnou i tak.

Josef

Nás se to v Berouně bezprostředně netýká, ale v nejvíc zasažených oblastech volby měly být odloženy.

Věra

Určitě se volby konat neměly. Lidi mají po povodních úplně jiné starosti. Vláda by měla lidem vyjít vstříc a přesunout je. A když ne všem, tak aspoň lidem v postižených oblastech.