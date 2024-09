V Česku odstartovaly v olby do senátu a do zastupitelstev krajů . K volebním urnám vyrazili i obyvatelé Berouna nebo Koněprus, kteří volí v krajských volbách. Na obou místech panovala přátelská atmosféra.

V Berouně jsme navštívili volební místnosti v obchodní akademii. V pátek v 19 hodin odvolilo v jedné z volebních místností 103 voličů z celkových 773. Podle volební komise se jedná o malou účast. Mezi voliči převládaly starší ročníky, přičemž nejstarší volič, který dorazil, se narodil v roce 1938. Babičku doprovodil i čtyřletý klučina, který ode dveří na komisi volal, kdy už bude také moct volit, čímž všechny přítomné rozesmál.

V Berouně převažovali starší voliči. Koněprusy lákaly na občerstvení | Video: Deník/Jana Hájíčková

„Když jdu k volbám, mohu nadávat, ale když nepůjdu, tak musím držet pusu, proto jsme s manželkou přišli volit. Jsme svoji už šestatřicet let a volby si nikdy nenecháme ujít,“ vysvětlil jeden z voličů, proč přišel k volbám.

Další volič byl v myšlenkách s lidmi, které zasáhly povodně: „Vím, že zazněly hlasy, aby se volby odložily. Pro lidi v zatopených oblastech je to velká zátěž a Bůh jim pomáhej. Bydlíme v paneláku, který byl v roce 2002 zatopen, respektive přízemí. Bratra to vytopilo v Karlštejně, takže vím, jak se tito lidé cítí. Potřebují hodně sil a pomoci. Legislativně je to ale problematické, že nebyl vyhlášen stav nouze na celém území naší republiky a z toho důvodu nešlo volby odložit.“

V berounské komisi se členové postarali o občerstvení, ale zapomněli na některé důležité věci. „Tomáš upekl bábovku, donesl ji a zjistil, že nemáme nůž. Pak jsme si chtěli uvařit kávu. Přinesla jsem kávu, prodlužovačku, spodek od konvice, ale konvici jsem zapomněla doma. Museli jsme vyslat rychlého posla, aby nám chybějící věci donesl. Konečně už všechno máme a můžeme si dát bábovku s kávou,“ smála se členka komise Petra Lišková.

V obci Koněprusy se volilo ve zdejším komunitním centru. Za dvě hodiny po otevření volební místnosti odvolilo 13 z celkových 205 voličů. „Míváme vysokou účast, přes padesát procent u všech voleb. V pátek chodí nejvíce lidí až po 17. hodině, kdy se vracejí z práce. Obvykle páteční účast bývá hojnější než v sobotu. Nejdříve ale chodí ti, kteří potřebují odjet na víkend,“ prozradila vedoucí volební komise Ivana Čampulová. V obci vydali i dva voličské průkazy.

Nejstarším voličem je zde třiadevadesátiletý pán, který k volbám pravidelně chodí. „Nejmladší voličkou bude moje osmnáctiletá dcera. Dorazí v sobotu,“ dodala Čampulová.

A stejně jako v Berouně to v místnosti vonělo občerstvením. „Eliška připravila pomazánky, já nachystala dort, Maruška pekla koláče a druhá Maruška zítra připraví řízek s bramborovým salátem. Umíme si to udělat hezké. Voličům nabízíme, aby také ochutnali. Jeden volič nám dokonce pravidelně nosí bonboniéru. Nemáme v obci hospodu, ani obchod, takže lidé si zde s námi rádi popovídají,“ rozloučila se Čampulová.

