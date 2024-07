Cyklostezka vedoucí podél Litavky z Králova Dvora do Berouna je velmi oblíbená. Jen za necelých čtvrt hodiny ve všední den dopoledne jsme zde potkali čtyři cyklisty, chlapečka na koloběžce s maminkou a dvě tříčlenné rodiny s dětmi v kočárku.

„Už jsme získali stavební povolení a zažádali o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Práce bychom rádi zahájili na přelomu roku 2025 a 2026. Vše bude záležet jak uspějeme s dotací, neplánujeme totiž jako u školy a školky hradit případně stavbu plně z rozpočtu města Králův Dvůr,“ prozradil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Králův Dvůr odkloní cyklostezku podél Litavky k zámku přes novou lávku | Video: Deník/Jana Hájíčková

Při realizaci tohoto projektu by měla vzniknout i nová část cyklostezky Po stopách českých králů od zámku až k lávce. Lávka i celý nový úsek by měly být osvětleny veřejným osvětlením.

„Z důvodu ochranného pásma železnice nemůžeme vybudovat cyklostezku podél Saint-Gobainu v rámci třetí etapy obchvatu města. Proto ji odkloníme prostřednictvím výstavby nové lávky přes Litavku na druhý břeh směrem k zámku,“ dodal Vychodil.

„O chystané lávce vím, ale uvítala bych, kdyby byla spíše u cyklostezky nahoře v Králově Dvoře. Tam by byla mnohem lepší,“ prohlásila Kateřina Strnadová z Levína.

„Dcera tudy chodí do školy, nová lávka by pro ni byla určitě časová úspora. Nemusela by to obcházet. Potřebuje na berounské sídliště,“ řekla Hanka z Králova Dvora.

Vedení města si od tohoto kroku slibuje, že přivede do města více cyklistů a hlavně se zvýší nejen jejich bezpečnost, ale i chodců. Bez nové lávky by totiž museli cyklisté po dokončení dalších etap obchvatu měst Králův Dvůr a Beroun jezdit po části obchvatu.