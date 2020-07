Ačkoliv v současné době je v platnosti jen zlomek omezujících opatření, která na jaře zavedla česká vláda v boji proti šíření koronaviru, mezi lidmi určité obavy z nákazy přetrvávají a výlety si pořádně rozmýšlejí. Není divu – nová lokální ohniska jsou důkazem, že koronavir tu mezi námi stále je a je nutné dodržovat zvýšenou hygienu. Rozhodně to ale není důvod strávit léto v karanténě.

Města a obce přichystala celu řadu projektů pro turisty, aby upoutala jejich pozornost a nalákala je k návštěvě svého regionu. Jednou z novinek letošní turistické sezony na Berounsku je například Návštěvnická karta Berounska. Projekt na podporu domácího cestovního ruchu spustila destinační agentura Berounsko.

Kartu získají přenocující návštěvníci ve vybraných ubytovacích zařízeních na Berounsku jako bonus k pobytu zdarma. Jednodenní výletníci či místní obyvatelé si kartu mohou zakoupit za 49 korun na několika prodejních místech. Jak ubytovací zařízení, tak prodejní místa jsou uvedena na webových stránkách www.berounsko.net v sekci návštěvnická karta, kde jsou zároveň uvedena místa, která slevu či výhodu nabízí. Úspora pro držitele karty se může pohybovat v řádu stovek korun, záleží v jakém množství a kolik slev a výhod vyčerpá.

Zdroj: Destinační agentura Berounsko

„Poměrně v krátkém časovém horizontu se nám podařilo oslovit jak veřejné tak soukromé subjekty s nabídkou zapojení do projektu. Sešlo se nám tak celek osmadvacet slev a výhod, které mohou držitelé karty čerpat. Mám velikou radost z tohoto zájmu o destinační spolupráci na Berounsku,“ uvedl Dušan Tomčo, předseda představenstva destinační agentury Berounsko.

Pro turisty připravily zajímavé projekty i tuzemské chráněné krajinné oblasti. Brdy a Podbrdsko lze v létě navštívit a zkusit i něco vyhrát. Hned pět míst v okolí největšího vnitrozemského pohoří či přímo v něm je zapojeno do projektu Prázdninová štafeta. Její sedmnáctý ročník pořádá ZOO Plzeň, Plzeňský kraj, společnost Euronova a spolek Dobroslav. „Pro děti do osmnácti let, či spíše rodiny s dětmi, je v rámci této soutěže vytipováno celkem padesát zajímavých míst, na nichž by se účastníci měli vyfotit a fotky nahrát do systému na webu soutěže http://stafeta.plzensky-kraj.cz,“ sdělil jedno z lákadel Pavel Žižka z Destinační agentury Brdy – poznejbrdy.cz.

V informačním centrum Křivoklátsko si pro změnu můžete zakoupit velmi zajímavou a hlavně naučnou knihu s názvem Křivoklátsko, cesta do duše krajiny. Jejím autorem je Martin Kuška. S tímto netradičním průvodcem po zapomenutých příbězích královských lesů s úchvatnými fotografiemi. Do těchto míst se pak můžete vydat díky mapě s trasami ve formě QR kódů.